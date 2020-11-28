Korkutan harita! 120 günde kırmızıya döndü

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca\u2019n\u0131n Bilim Kurulu toplant\u0131s\u0131 sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile y\u00fczde elli art\u0131\u015f ya\u015fanan illere yakla\u015fan D\u00fczce\u2019de \u201cHayat Eve S\u0131\u011far\u201d uygulamas\u0131ndaki risk haritas\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131ya b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Hayat Eve S\u0131\u011far uygulamas\u0131nda D\u00fczce ve il\u00e7elerinde ki 26 Temmuz 2020 tarihindeki yo\u011funluk haritas\u0131ndaki sar\u0131 ve ye\u015fil alanlar\u0131n, 26 Kas\u0131m 2020 tarihi itibari ile k\u0131rm\u0131z\u0131ya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi vak'a art\u0131\u015flar\u0131n\u0131 g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi. ,120 g\u00fcn \u00f6nceki di\u011fer renkler vak'a art\u0131\u015f\u0131 ile birlikte k\u0131rm\u0131z\u0131ya d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcrken, D\u00fczce\u2019de tedbirlerin en \u00fcst seviyeden uygulanmas\u0131na ba\u015fland\u0131.,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Prof. Dr. Fahrettin Koca, bilim kurulu toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ekim ay\u0131nda D\u00fczce\u2019de vak\u2019a say\u0131lar\u0131n\u0131n y\u00fczde 99 artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. , Bakan Koca ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde art\u0131\u015f h\u0131z\u0131n\u0131n y\u00fczde elli seviyesine yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirmesi ile birlikte D\u00fczce Valili\u011fi il Umumi H\u0131fz\u0131ss\u0131hha kurulu karar\u0131 ile kentin en \u00f6nemli caddesi olan \u0130stanbul Caddesi\u2019nde giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flarda s\u0131n\u0131rland\u0131rma ve HES kodu uygulamas\u0131 ba\u015flatt\u0131.,Ayr\u0131ca, D\u00fczce \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri de halk\u0131n yo\u011fun olarak bulundu\u011fu b\u00f6lgelerde maske, mesafe ve sigara denetimlerini s\u0131kla\u015ft\u0131rd\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda y\u00fczde elli art\u0131\u015f ya\u015fanan illere yakla\u015fan D\u00fczce\u2019de 120 g\u00fcn \u00f6nceki risk haritas\u0131ndaki ye\u015fil ve sar\u0131 alanlar\u0131n tamamen k\u0131rm\u0131z\u0131ya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcld\u00fc.