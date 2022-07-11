Korkutan kaza günün karesi oldu! Savrulan parçalarla oynayan küçük kıza polis şefkati

,Anadolu Otoyolu Sakarya ge\u00e7i\u015finde korkutan bir kaza ya\u015fand\u0131. Kazada \u00f6len olmazken 5 ki\u015fi yaraland\u0131.,Bu esnada arkadan gelmekte olan M.S. idaresindeki otomobil ise yava\u015flayan otomobile arkadan \u00e7arpt\u0131.,Bu esnada kazada yara almayan annesi ve iki karde\u015fi yaralanan M.S. isimli s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn 2 ya\u015flar\u0131ndaki \u00e7ocu\u011funun hi\u00e7bir \u015feyden habersiz \u015fekilde yol kenar\u0131na oturdu.,\u00c7arp\u0131\u015fman\u0131n etkisi ile savrulan otomobillerde bulunan s\u00fcr\u00fcc\u00fc O.D.\u2019nin e\u015fi B.D. ile 6 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuklar\u0131 A.D. ve di\u011fer ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc M.S. ve e\u015fi S.S. ile birlikte \u00d6.Y.S. ve A.H.S. isimli \u00e7ocuklar\u0131 olmak \u00fczere toplam 5 ki\u015fi yaraland\u0131.,Kaza ile ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Kazan\u0131n haber verilmesi \u00fczerine b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi.,K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z ara\u00e7lardan savrulan par\u00e7alarla oynarken o esnada polisin de ona e\u015flik ederek sevgi g\u00f6stermesi de dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. ,Olay yerine ula\u015fan sa\u011fl\u0131k ekiplerince ilk m\u00fcdahaleleri yap\u0131lan yaral\u0131lar \u00e7e\u015fitli hastanelere kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Sapanca il\u00e7esi mevkiinde meydana gelen kazada bayram i\u00e7in \u0130stanbul\u2019dan U\u015fa\u011fa do\u011fru yola \u00e7\u0131kan O.D. idaresindeki otomobil, ayn\u0131 istikamette \u00f6n\u00fcnde iki arac\u0131n \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 neticesinde meydana gelen maddi hasarl\u0131 kazay\u0131 g\u00f6rerek yava\u015flad\u0131.