Korkutan uyarı! 8 büyüklüğündeki deprem için tarih verdi

Hollandal\u0131 deprem tahmincisi Denizli, Ac\u0131payam'da 20 Mart g\u00fcn\u00fc meydana gelen 5.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem i\u00e7in de bir hafta \u00f6ncesinde uyar\u0131da bulunmu\u015ftu.\r\n,Hoogerbeets bu defa \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck bir deprem i\u00e7in t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 uyard\u0131.\r\n,Hoogerbeets bu hafta ger\u00e7ekle\u015fen gezegen dizilimlerine dikkat \u00e7ekti ve 5-6 May\u0131s tarihinde ger\u00e7ekle\u015fen Mars-D\u00fcnya-J\u00fcpiter ve G\u00fcne\u015f-Merk\u00fcr-Ven\u00fcs dizilimlerinin hemen ard\u0131ndan Papua Yeni Gine'de 6 May\u0131s Pazartesi g\u00fcn\u00fc 7.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi\u011fini hat\u0131rlatt\u0131.\r\n,7 ve 8 May\u0131s tarihlerinde ger\u00e7ekle\u015fen G\u00fcne\u015f-Merk\u00fcr-Ven\u00fcs-Nept\u00fcn ve D\u00fcnya-Merk\u00fcr-Uran\u00fcs hizalanmas\u0131na vurgu yapan Hoogerbeets bu iki hizalanmada da Merk\u00fcr'\u00fcn yer almas\u0131na de\u011findi.\r\n,Benzer bir dizilim sonras\u0131 ortaya \u00e7\u0131kan depremleri anlatmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Hoogerbeets, 26 Ekim 2015'te Afganistan'da meydana gelen 7.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin de D\u00fcnya-Merk\u00fcr-Uran\u00fcs hizalanmas\u0131n\u0131n hemen ard\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015fti\u011fine dikkat \u00e7ekiyor.\r\n,\u0130statistikleri bir biri ard\u0131na s\u0131ralayan Hoogerbeets en k\u00f6t\u00fc senaryoda 8 ve \u00fczeri bir depremin olu\u015fabilece\u011fi riskine vurgu yap\u0131yor.\r\n,Hoogerbeets \u00f6zellikle 11 May\u0131s'a kadar olan tarihin iyi izlenmesi gerekti\u011fini belirtiyor. \u00dcnl\u00fc tahminci, D\u00fcnya-Merk\u00fcr-Uran\u00fcs hizalanmas\u0131n\u0131n hemen ard\u0131ndan genel olarak Rusya'n\u0131n Kam\u00e7atka b\u00f6lgesinden, Japonya, \u00c7in ve Endonezya'ya kadar geni\u015f bir alanda depremlerin olu\u015ftu\u011fu bilgilerini aktar\u0131yor.\r\n,Hoogerbets, gezegen hizalanmas\u0131 durumunda \u015fiddetli depremlerin g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia ediyor.\r\n,Hoogerbets internet sitesinde her g\u00fcn gezegen hizalanmas\u0131n\u0131n d\u00fcnya \u00fczerindeki sismik faaliyetlerin etkisine dair bir veri yay\u0131nl\u0131yor.\r\n,Yay\u0131nlanan veride sismik faaliyet g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131narak d\u00fcnyada meydana gelebilecek deprem hareketlili\u011fi skalas\u0131na yer veriliyor.\r\n,Hoogerbeets ayr\u0131ca T\u00fcrkiye'de \u00f6zellikle Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'nde b\u00fcy\u00fck bir depremin meydana gelebilece\u011fi uyar\u0131lar\u0131nda bulunuyor.\r\n,Hoogerbeets'in iddialar\u0131 son derece ilgi \u00e7ekici olsa da bir\u00e7ok uzman depremlerin \u00f6nceden tahmin edilmesinin olanaks\u0131z oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n,ABD Jeoloji Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Kurumu'nda g\u00f6rev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olaca\u011f\u0131n\u0131n tahmin etmenin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurguluyor.\r\n,Bellini, b\u00fcy\u00fck depremler \u00f6ncesi zaman zaman art\u00e7\u0131 \u015foklar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor.\r\n,.