Korona aşısında sona yaklaşan ABD'li firma güzel haberi verdi

ABD merkezli Johnson&Johnson (J&J), \u00fcretti\u011fi yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n, klinik deneylerde vir\u00fcse kar\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fc ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k olu\u015fturdu\u011funun g\u00f6zlendi\u011fini bildirdi.,''Ad26.COV2.S'' ad\u0131 verilen a\u015f\u0131n\u0131n tek dozunun iki doza e\u015fit derecede olumlu tepki verdi\u011fi ve bu nedenle da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n\u0131n daha kolay olaca\u011f\u0131 ifade edildi.,Moderna and Pfizer taraf\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 1000 yeti\u015fkin \u00fczerinde klinik deneyleri s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen s\u00f6z konusu a\u015f\u0131n\u0131n ya\u015fl\u0131 n\u00fcfus \u00fczerindeki etkisinin \u015fu a\u015famada belli olmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,Klinik deneylerde gen\u00e7 kat\u0131l\u0131mc\u0131larda ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k tepkisi y\u00fczde 64 civar\u0131nda \u00e7\u0131karken, 65 ya\u015f \u00fcst\u00fcnde bu oran\u0131n y\u00fczde 36 gibi d\u00fc\u015f\u00fck bir seviyede kald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,J&J'nin son a\u015fama olarak a\u015f\u0131y\u0131 60 bin ki\u015fi \u00fczerinde deneyece\u011fi, daha sonra ABD G\u0131da ve \u0130la\u00e7 Dairesine kullan\u0131m izni ve seri \u00fcretim i\u00e7in ba\u015fvuru yapaca\u011f\u0131 bildirildi.,Firma yetkilileri, 3 faz olarak bilinen son a\u015faman\u0131n y\u0131l sonuna veya 2021 ba\u015f\u0131na kadar sonu\u00e7lanmas\u0131n\u0131 beklediklerini, \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131\u011f\u0131nda a\u015f\u0131n\u0131n g\u00fcvenli\u011fi ve etkisine ili\u015fkin daha fazla detay\u0131n payla\u015f\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,ABD'li ila\u00e7 \u00fcreticisi Johnson&Johnson, 100 milyon dozluk Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n \u00fcretimi ve teslimi i\u00e7in 5 A\u011fustos'ta ABD h\u00fck\u00fcmetiyle 1 milyar dolarl\u0131k anla\u015fma imzalam\u0131\u015ft\u0131.,"Ad26.COV2.S" ad\u0131 verilen a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n 1. ve 2. a\u015fama klinik denemelerini ABD ve Bel\u00e7ika'da tamamlayan \u015firket, 3. a\u015faman\u0131n da ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131 halinde gelecek y\u0131l 1 milyar dozdan fazla a\u015f\u0131n\u0131n tedarik edilmesini hedefliyor. (AA)