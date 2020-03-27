Korona'dan korkmayan tek ülke: Belarus

\u00c7in'in Wuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan korona vir\u00fcs d\u00fcnya geneline yay\u0131lmaya devam ediyor., Vaka ve can kayb\u0131 say\u0131s\u0131 her g\u00fcn artarken, \u00fclkeler de vir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00f6nlemlerini s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Belarus ise salg\u0131na kar\u015f\u0131 herhangi bir \u00f6nlem almamas\u0131yla dikkat \u00e7ekiyor., \u00dclkede \u015fu ana kadar 86 vaka tespit edildi. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde a\u00e7\u0131klama yapan Devlet Ba\u015fkan\u0131 Aleksandr Luka\u015fenko ise, korona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00fclke olarak herhangi bir \u00f6nlem almayacaklar\u0131n\u0131 belirterek, ,"Olur b\u00f6yle \u015feyler. En \u00f6nemlisi panik yapmamakt\u0131r" s\u00f6zlerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. Luka\u015fenko a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelen herkese test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015f, ,"G\u00fcnde 2-3 ki\u015finin testi pozitif \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu ki\u015filer 1,5-2 hafta karantinaya al\u0131n\u0131yorlar" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. Belarus'un korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131na ra\u011fmen \u00fclkedeki futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa \u00fclkesi olmas\u0131 da ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde tepkilere yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.\r\n\u200b\r\n,H\u00fck\u00fcmetin salg\u0131na y\u00f6nelik herhangi bir \u00f6nlem almamas\u0131na kar\u015f\u0131n, ba\u015fkent Minsk'te vatanda\u015flar korona vir\u00fcs endi\u015fesi nedeniyle evlerinde kalmay\u0131 tercih ediyor. Gen\u00e7ler ve \u00e7ocuklar okullar\u0131na gitmek istemiyor. \u00dclkedeki bir\u00e7ok \u00fcniversite de sabah saatlerinde ula\u015f\u0131mda ya\u015fanan yo\u011funluk nedeniyle \u00f6\u011frencilerinin g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamak amac\u0131yla derslerini ge\u00e7 saatlere alma karar\u0131 ald\u0131.\r\nBelarus'ta 86 ki\u015fide Korona vir\u00fcs tespit edilirken, baz\u0131 yerel kaynaklar \u00fclkede korona vir\u00fcs nedeniyle 2 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi, ancak bu \u00f6l\u00fcmlerin resmi kay\u0131tlara ge\u00e7irilmedi\u011fini iddia ediliyor.