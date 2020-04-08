Korona fırsatçılığı! 60 TL'lik yol parası 800 TL oldu

Korona vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda \u015fehirleraras\u0131 yolculu\u011fun yasaklanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, vatanda\u015flar da memleketlerine gitmek i\u00e7in \u00e7are ar\u0131yor. ,Terminal i\u015fletmecisi Mirza Binbo\u011fa; memleketlerine gitmek isteyen vatanda\u015flardan fazla para talep edildi\u011fini s\u00f6yleyerek, yetkililerden yard\u0131m istedi.\r\nBinbo\u011fa, \u201cVatanda\u015f\u0131m\u0131z otogarlarda a\u015f\u0131r\u0131 derecede ma\u011fdur. ,Vatanda\u015flar\u0131m\u0131za daha \u00f6nce D1 ara\u00e7lar\u0131m\u0131zla hizmet veriyorduk. Bu ara\u00e7lar ortalama 40 ki\u015filik ara\u00e7lard\u0131. 20 ki\u015fi yolcu al\u0131yorduk. Ankara buraya 300 kilometredir., Normal g\u00fcnlerde biz 55-60 TL\u2019ye g\u00f6t\u00fcr\u00fcrken, 100 TL\u2019ye kadar yolcular ma\u011fdur olmadan g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorduk. Bug\u00fcn garaja gitti\u011fimde taksilerin 700-800 TL\u2019ye 2 yolcu al\u0131p gitti\u011fini \u00f6\u011frendim., Dolmu\u015flarla da \u0130stanbul\u2019a 800 ile bin TL aras\u0131nda vatanda\u015flar\u0131m\u0131z araba bulmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekiyor. ,Ben devlet b\u00fcy\u00fcklerimden rica ediyorum. T\u00fcrkiye ve d\u00fcnya ola\u011fan\u00fcst\u00fc bir halde, b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyay\u0131 vir\u00fcs sarm\u0131\u015f. ,Burada vatanda\u015f\u0131 ma\u011fdur etmeden, bu korsanlar\u0131n eline d\u00fc\u015f\u00fcrmeden D1\u2019li ara\u00e7larla vatanda\u015f evine, sevdiklerine gitsin. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki hafta cezaevleri bo\u015fal\u0131yor. ,Buradan \u00e7\u0131kacak vatanda\u015flar ne yapacak, paras\u0131 olmayan vatanda\u015flar ne yapacak\u201d ifadelerini kulland\u0131.