Korona krizinde servetine servet katan 8 milyarder

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 sarsarken, \u00e7ok az say\u0131daki ki\u015fi bu s\u00fcre\u00e7te servetlerine servet katt\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz iki ayda Koronavir\u00fcs pandemisi piyasalar\u0131 buland\u0131rarak adeta k\u0131rba\u00e7 etkisine neden oldu. Ya\u015fanan bu duruma ra\u011fmen 8 b\u00fcy\u00fck milyarder, net varl\u0131klar\u0131nda en fazla art\u0131\u015f\u0131 ya\u015fad\u0131.,\u0130\u015fte Bloomberg Billionaires Index'e g\u00f6re, bu y\u0131l \u015fimdiye kadarki gelirlerini en d\u00fc\u015f\u00fck kazan\u00e7tan en y\u00fcksek seviyeye \u00e7\u0131karan sekiz mega milyarder...,8- Eric Yuan\r\nToplam net de\u011fer: 8.5 milyar dolar\r\nSenelik de\u011fi\u015fim: +5 milyar dolar\r\nSekt\u00f6r: Teknoloji\r\n\u00dclke: \u00c7in\r\n\r\nS\u0131ra: 188,6. Steve Ballmer\r\nToplam net de\u011fer: 65.9 milyar dolar\r\nSenelik de\u011fi\u015fim: +7.7 milyar dolar\r\nSekt\u00f6r: Teknoloji\r\n\u00dclke: ABD\r\n\r\nS\u0131ra: 7,5. Mark Zuckerberg\r\nToplam net de\u011fer: 88.1 milyar dolar\r\nSenelik de\u011fi\u015fim: +9.7 milyar dolar\r\nSekt\u00f6r: Teknoloji\r\n\u00dclke: ABD\r\n\r\nS\u0131ra: 3,4. MacKenzie Bezos\r\nToplam net de\u011fer: 48.0 milyar dolar\r\nSenelik de\u011fi\u015fim: +10.9 milyar dolar\r\nSekt\u00f6r: Teknoloji\r\n\u00dclke: ABD\r\n\r\nS\u0131ra: 18,3. Elon Musk\r\nToplam net de\u011fer: 40.4 milyar dolar\r\nSenelik de\u011fi\u015fim: +12.8 milyar dolar\r\nSekt\u00f6r: Teknoloji\r\n\u00dclke: ABD\r\n\r\nS\u0131ra: 22,2. Colin Huang\r\nToplam net de\u011fer: 33.7 milyar dolar\r\nSenelik de\u011fi\u015fim: +14 milyar dolar\r\nSekt\u00f6r: Teknoloji\r\n\u00dclke: \u00c7in\r\n\r\nS\u0131ra: 26,1. Jeff Bezos\r\nToplam net de\u011fer: 146.2 milyar dolar\r\nSenelik de\u011fi\u015fim: +31.3 milyar dolar\r\nSekt\u00f6r: Teknoloji\r\n\u00dclke: ABD\r\n\r\nS\u0131ra: 1 (NTV),7. Goh Cheng Liang\r\nToplam net de\u011fer: 16.4 milyar dolar\r\nSenelik de\u011fi\u015fim: +5.3 milyar dolar\r\nSekt\u00f6r: Nippon Paint Holding\r\n\u00dclke: Singapur\r\n\r\nS\u0131ra: 68