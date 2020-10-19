Korona kurbanı köylüler

Y\u00fcksek kademeler riskin daha fazla oldu\u011funu g\u00f6steriyor ve bu b\u00f6lgelerde daha s\u0131k\u0131 tedbirler uygulan\u0131yor. ,Ayn\u0131 k\u00f6y\u00fcn bir taraf\u0131nda oturanlar b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde serbest\u00e7e dola\u015f\u0131rken di\u011fer taraftaki i\u00e7 mekanlarda b\u00fct\u00fcn bulu\u015fmalar yasak, d\u0131\u015f mekanlarda da sadece 6 ki\u015fi bir araya gelebiliyor.,Tepkiler olsa da Ba\u015fbakan Boris Johnson, \u201cTek tip k\u0131s\u0131tlaman\u0131n do\u011fru yol oldu\u011funa inanm\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu. ,Aras\u0131ndan nehir ge\u00e7en bal\u0131k\u00e7\u0131 k\u00f6y\u00fc Staithes\u2019in de bir taraf\u0131 1. kademe, di\u011feri 2. kademe. ,Y\u00fcksek alarm b\u00f6lgesinde ya\u015fayan Maureen Manship (77), \u201cBiz kurallara harfiyen riayet ederken hemen kar\u015f\u0131m\u0131zdakiler kurals\u0131z dola\u015f\u0131yor. Bu da beni \u00e7\u0131ld\u0131rt\u0131yor\u201d dedi.,\u0130ngiltere ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde koronavir\u00fcs\u00fcn yay\u0131l\u0131\u015f h\u0131z\u0131 ve salg\u0131n\u0131n olu\u015fturdu\u011fu tehdidin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re orta, y\u00fcksek ve \u00e7ok y\u00fcksek alarm b\u00f6lgeleri diye kademeli sisteme ge\u00e7ti.