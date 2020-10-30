Korona’ya karşı birebir! Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor

T\u00fcm d\u00fcnyada etkisini s\u00fcrd\u00fcren korona vir\u00fcsten korunmak i\u00e7in vatanda\u015flar do\u011fal \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6neldi. Zonguldak'\u0131n Alapl\u0131 il\u00e7esinde kad\u0131nlar da\u011f ta\u015f demeden gezip ku\u015fburnu topluyor. ,Ormanl\u0131k ve \u00e7al\u0131l\u0131k alanlarda yeti\u015fen ve Dikenli oldu\u011fu i\u00e7in toplamas\u0131 zor olmas\u0131na ra\u011fmen, do\u011fada kendili\u011finden yeti\u015fen ku\u015fburnu onca zahmete ra\u011fmen ilgi g\u00f6r\u00fcyor. ,Kad\u0131nlar ku\u015fburnu meyvesini toplay\u0131p, K\u0131\u015f aylar\u0131nda marmelat ve re\u00e7el olarak kahvalt\u0131 sofralar\u0131na getiriyor.\r\n\r\n,T\u00fcketilen ku\u015fburnu, i\u00e7erdi\u011fi C vitamini nedeniyle ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendiren, antioksidan kayna\u011f\u0131 olan ku\u015fburnu bitkinin pek \u00e7ok rahats\u0131zl\u0131\u011fa iyi geldi\u011fi biliniyor. ,\u200b\u00d6zelikle k\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmez i\u00e7ecekleri aras\u0131nda yer alan ku\u015fburnu meyvesinin faydalar\u0131 saymakla bitmiyor. ,Bu y\u0131l ku\u015fburnu veriminin fazla olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Fatma U\u00e7ar "Her y\u0131l eyl\u00fcl ve ekim aylar\u0131nda ku\u015fburnu topluyoruz ve Ku\u015fburnu toplamas\u0131 \u00e7ok zahmetli bir i\u015f. Pekmezini yap\u0131yoruz, \u00e7ay\u0131n\u0131 i\u00e7iyoruz. V\u00fccut direncini art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleniyor. Son zamanlarda g\u00fcndemde olan Korona hastal\u0131\u011f\u0131na yakalanma riskini \u00e7ok azaltt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. Zatende \u00f6nceden b\u00fcy\u00fcklerimiz b\u00f6yle organik do\u011fada yeti\u015fen ku\u015fburnu t\u00fcr\u00fc olan \u00e7aylar\u0131 i\u00e7erek hastal\u0131klardan korunuyorlard\u0131" diye konu\u015ftu.,Ekim ay\u0131nda tezgahtaki yerini alan Ku\u015fburnunun kilosu 7-8 liradan, kurutulmu\u015f ku\u015fburnu ise 15 liradan sat\u0131l\u0131yor. Bir\u00e7ok aile de bu meyveye ra\u011fbet g\u00f6steriyor.\r\n