Koronadan daha ölümcül salgın! Bu yıl bin 772 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan\u2019da koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131 53 bin 21\u2019e, \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 ise 296\u2019ya y\u00fckselirken yeni bir salg\u0131n i\u00e7in alarm \u00e7anlar\u0131 \u00e7al\u0131yor.,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 yetkilisi Azhar Giniyat, \u00fclkede hastanelere ba\u015fvuran 28 bin zat\u00fcrre hastas\u0131n\u0131n koronavirus testinin negatif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyururken, Almat\u0131\u2019daki morglarda ola\u011fand\u0131\u015f\u0131 bir yo\u011funluk ya\u015fan\u0131yor.,\u00c7in\u2019in Kazakistan b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi, 2020 y\u0131l\u0131nda Kazakistan\u2019da 1772 vatanda\u015flar\u0131n\u0131n \u2018bilinmeyen zat\u00fcrre\u2019 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klarken, sadece Haziran ay\u0131ndaki kay\u0131p say\u0131s\u0131n\u0131n 628 oldu\u011funa dikkat \u00e7ekti.,Endi\u015felerini payla\u015fan \u00c7inli yetkililer, \u2018bilinmeyen zat\u00fcrre\u2019nin, koronavir\u00fcsten \u00e7ok daha fazla \u00f6l\u00fcmc\u00fcl oldu\u011funu iddia etti.,Kazakistan Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Alexei Tsio, \u00fclkede hen\u00fcz kategorilendirilmemi\u015f viral bir zat\u00fcrre salg\u0131n\u0131 oldu\u011funu kabul ederken \u00c7in\u2019in payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 rakamlar\u0131 yalanlad\u0131.,Kazakistan\u2019da yay\u0131n yapan \u2018Kazinform\u2019 haber ajans\u0131, ge\u00e7ti\u011fimiz Haziran ay\u0131 ile 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemi k\u0131yasland\u0131\u011f\u0131nda \u00f6l\u00fcmlerin 2.2 kat artt\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti\r\n,\u00dclkede her g\u00fcn yakla\u015f\u0131k 300 ki\u015fi zat\u00fcrre belirtileriyle sa\u011fl\u0131k kurumlar\u0131na ba\u015fvuruyor.\r\n,Zat\u00fcrre te\u015fhisi konulan hastalara koronavir\u00fcs tespiti i\u00e7in yap\u0131lan PCR testlerinin b\u00fcy\u00fck bir \u00e7o\u011funlu\u011fu ise negatif sonu\u00e7 \u00e7\u0131kar\u0131yor. \r\n\r\nKazak yetkililer bu durumun ba\u015fka bir salg\u0131n\u0131n kan\u0131t\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ediyor. (NTV)