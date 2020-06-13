Koronanın başladığı ülkeden şoke eden haber! Yeniden başladı

\u0130ki ayd\u0131r yeni Covid-19 vakas\u0131na rastlanmayan Pekin\u2019de son iki g\u00fcnde tespit edilen vakalar\u0131n ard\u0131ndan alarm seviyesi yeniden y\u00fckseltildi. ,Kent y\u00f6netimi, Pekin\u2019in \u00e7iftlik \u00fcr\u00fcnleri tedarikinin \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131n\u0131 sa\u011flayan Xinfadi pazar\u0131n\u0131n kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Sebze, meyve ve et \u00fcr\u00fcnleri sat\u0131lan s\u00f6z konusu toptanc\u0131 halinin dezenfekte edilece\u011fi bildirildi. Pekin\u2019de 56 g\u00fcn aradan sonra per\u015fembe g\u00fcn\u00fc yerel kaynakl\u0131 bir vaka a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f, cuma g\u00fcn\u00fc de iki yeni vakaya daha rastland\u0131\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti. ,Cuma g\u00fcn\u00fc tespit edilen her iki vakan\u0131n da yak\u0131n tarihte Xinfadi pazar\u0131nda bulunduklar\u0131 tespit edilmi\u015fti. Hastalarla yak\u0131n temasta bulunmu\u015f ki\u015filerin karantina alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131., Bug\u00fcn itibar\u0131yla pazarda \u00e7al\u0131\u015fan 517 ki\u015finin test edildi\u011fi, 46 ki\u015finin testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Pazarda \u00e7al\u0131\u015fan veya tezg\u00e2h\u0131 bulunan yakla\u015f\u0131k 10 bin ki\u015finin teste tabi tutulaca\u011f\u0131 ifade edildi. Xinfadi pazar\u0131, ba\u015fkentin sebze ve meyve tedarikinin y\u00fczde 90\u2019\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131yor. ,Kent y\u00f6netimi, yeni vakalar\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131 \u00fczerine taze \u00fcr\u00fcnler, donmu\u015f et ve su \u00fcr\u00fcnleri satan pazarlar ile g\u0131da depolar\u0131na, s\u00fcpermarketlere ve restoranlara y\u00f6nelik denetimlerin s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\nPazartesi yeniden okullara d\u00f6nmeleri beklenen 1., 2. ve 3. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencilerinin e\u011fitime ba\u015flama tarihinin yeniden ertelendi\u011fi duyuruldu. Xinfadi \u00e7evresindeki baz\u0131 okullar ile anaokullar\u0131 da kapat\u0131ld\u0131.,Somon bal\u0131\u011f\u0131ndan bula\u015ft\u0131 iddias\u0131\r\nDi\u011fer yandan, Xinfadi pazar\u0131nda yap\u0131lan incelemelerde, ithal somon bal\u0131\u011f\u0131 satan bir pazarc\u0131n\u0131n kesme tahtas\u0131nda koronavir\u00fcse rastland\u0131. Sat\u0131c\u0131n\u0131n somon bal\u0131\u011f\u0131n\u0131 kentteki bir ba\u015fka pazardan ald\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Somon bal\u0131\u011f\u0131, halk\u0131n g\u0131da g\u00fcvenli\u011fine y\u00f6nelik endi\u015felerini yeniden art\u0131r\u0131rken, kentteki bir\u00e7ok s\u00fcpermarket zincirinin somon bal\u0131\u011f\u0131n\u0131 raflar\u0131ndan kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bilgisi verildi.