Koronavirüs aşısı yapılan ilk kişi konuştu! İşte detaylar

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131nda onlarca a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Onlardan biri de ABD'nin Washington eyaletinde ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda start alan proje. Bu projeyi di\u011ferlerinden bir ad\u0131m ileri ge\u00e7iren yan\u0131 ise insanl\u0131 testlere ba\u015flam\u0131\u015f olmas\u0131.,G\u00f6n\u00fcll\u00fc olmaya karar verdikten sonra e\u015fi ve akrabalar\u0131n\u0131n baz\u0131 \u00e7ekincelerini dile getirdiklerinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Haller \u201cEvet bir\u00e7ok risk var ama ben son derece pozitif bir insan\u0131m ve riskleri g\u00f6zard\u0131 etmek i\u00e7in elimden geleni yapt\u0131m\u201d dedi.,ABD'nin Washington eyaletinde yap\u0131lan a\u015f\u0131 testlerinin ba\u015far\u0131yla sonu\u00e7lanmas\u0131 durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halk\u0131n kullan\u0131m\u0131na sunulabilmesi i\u00e7in yetkililer 12 ila 18 ay aras\u0131nda bir s\u00fcre \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. (NTV),A\u015f\u0131n\u0131n ilk denendi\u011fi ki\u015fi olan 44 ya\u015f\u0131nda iki \u00e7ocuk annesi Jennifer Haller bu s\u00fcre\u00e7te ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 \u0130ngiliz The Telegraph gazetesine anlatt\u0131.,A\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131ktan sonra ya\u015fad\u0131klar\u0131na da de\u011finen Haller ilk g\u00fcn ate\u015finin bir miktar y\u00fckselmesi ve ikinci g\u00fcn kolunda meydana gelen a\u011fr\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7bir \u015fikayet ya\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,A\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ile ilgili g\u00f6n\u00fcll\u00fc arand\u0131\u011f\u0131n\u0131 Facebook\u2019ta g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Haller ilk olarak akl\u0131na \u201cbelki ben de bir katk\u0131da bulunabilirim\u201d fikrinin geldi\u011fini ve s\u00fcrece koronaya kar\u015f\u0131 m\u00fccadele etmek i\u00e7in g\u00f6n\u00fcll\u00fc oldu\u011funu belirtti.,.,Koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131n\u0131n bulunaca\u011f\u0131na dair g\u00fcveninin tam oldu\u011funu belirten Haller di\u011fer bilimsel ara\u015ft\u0131rmalara da insanlar\u0131n g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak yard\u0131m etmeleri \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 ABD\u2019de geli\u015ftirilen ilk a\u015f\u0131n\u0131n denendi\u011fi ilk insan olan 44 ya\u015f\u0131ndaki Jennifer Haller bu s\u00fcre\u00e7te ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.