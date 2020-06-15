Koronavirüs bu ilçeye uğramadı! Kurallara harfiyen uydular

Koronavir\u00fcs bu il\u00e7eye u\u011framad\u0131! Kurallara harfiyen uydular... \u0130\u015fte detaylar...,K\u0131r\u0131kkale'nin Sulakyurt Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Bildik, D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan pandemi olarak ilan edilen ve t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lan koronavir\u00fcs\u00fcn bug\u00fcne kadar il\u00e7elerinde g\u00f6r\u00fclmedi\u011fini belirtti.,T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan ve y\u00fcz binlerce insan\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetmesine neden olan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131 engellemek i\u00e7in 2 bin 800 n\u00fcfuslu il\u00e7ede yetkililer gerekli tedbirleri al\u0131rken halk da bu tedbirlere harfiyen uyuyor. Koronavir\u00fcs ile topyek\u00fcn m\u00fccadele edilen il\u00e7ede bin 30 hane bulunuyor. Yakla\u015f\u0131k 500 hanesinde 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc ve kronik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulunanlar ya\u015f\u0131yor.,Koronavir\u00fcs tedbirlerinin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden itibaren kurallara uyduklar\u0131n\u0131 belirten Sulakyurt Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Bildik, "Biz Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131m\u0131z\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n ve h\u00fckumetimizin yetkilerinin s\u00f6ylediklerini bire bir uygulad\u0131k. Kendimizin de sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131 k\u00f6kenli olmam\u0131z hasebiyle biz burada m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca dezenfektan maddelerle dezenfeksiyona \u00e7ok \u00f6nem verdik" dedi.,\u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) muhabirine a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Bildik, "Burada vir\u00fcs bizim il\u00e7emize girmeye korktu. Biz maske, sosyal mesafe, hijyenik kurallar i\u00e7erisinde biz her yeri dezenfekte ettik. Vatanda\u015f\u0131n en \u00e7ok gidip geldi\u011fi yerler banka, PTT, H\u00fck\u00fcmet Kona\u011f\u0131 gibi bir\u00e7ok yeri g\u00fcnl\u00fck dezenfeksiyon yapt\u0131k. Kaymakam\u0131m\u0131z burada \u00e7ok \u00f6zverili, \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcz ger\u00e7ekten \u00e7ok \u00f6zverili, Jandarma Komutan\u0131m\u0131z ve te\u015fkilat\u0131, Ba\u015fhekim ve b\u00fct\u00fcn sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 olmak \u00fczere topyek\u00fbn bir ba\u015far\u0131. Buradaki ba\u015far\u0131 sadece Sulakyurt Belediyesinin ba\u015far\u0131s\u0131 de\u011fil. B\u00fct\u00fcn Sulakyurt\u2019un ba\u015far\u0131s\u0131, vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131. Bizim il\u00e7emizde maskesiz insan yok" diye konu\u015ftu.,\u0130l\u00e7e halk\u0131n\u0131n y\u00fczde 95\u2019inin kurallara uydu\u011funu dile getiren Bildik, "Bayramlarda ben biliyorum ki o\u011flunu-k\u0131z\u0131n\u0131 evine almayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z var. 'Niye geldiniz bayrama? Alternatif bula\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 olabilirsiniz hi\u00e7 kusura bakmay\u0131n' deyip g\u00f6nderen insan var. \u00c7\u00fcnk\u00fc buras\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck bir il\u00e7e. bin 30 hane bir il\u00e7e. Burada en az 500 hanemiz ya\u015fl\u0131 ve kronik rahats\u0131z. Allah korusun burada koronavir\u00fcs buldu\u011fu zaman 500 haneyi b\u00fcy\u00fck bir risk bekliyor. Bunun da biz ve vatanda\u015f bilincinde oldu\u011fundan dolay\u0131 biz \u00e7ok ciddi tedbirler al\u0131yoruz. Bizim burada kahvehanelere k\u0131s\u0131tlama geldi. Biz yine k\u0131s\u0131tlaman\u0131n oldu\u011fu g\u00fcnde biz her taraf\u0131 p\u0131r\u0131l p\u0131r\u0131l dezenfekte ettik. Cuma g\u00fcn\u00fc camilerimizin haz\u0131r olmas\u0131 i\u00e7in Per\u015fembe g\u00fcn\u00fcnden camilerimizin tamam\u0131n\u0131 ibadete haz\u0131r hale getirdik. Biz \u00f6ncesinde tedbirimizi al\u0131yoruz. \u00c7ar\u015f\u0131daki sandalyeler masalar bir g\u00fcn \u00f6ncesinden dezenfekte ettiriyorum" \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)