Koronavirüs etkisi: Serveti 4 milyar dolar arttı

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 baz\u0131 \u015firketler zor g\u00fcnler ge\u00e7irmeye ba\u015flad\u0131. Ancak \u00f6zellikle teknoloji d\u00fcnyas\u0131ndaki baz\u0131 giri\u015fimler salg\u0131n ile pop\u00fclaritesini art\u0131rm\u0131\u015fa benziyor.,D\u00fcnya genelinde yakla\u015f\u0131k 40 bin ki\u015finin hayat\u0131na mal olan koronavir\u00fcs (COVID-19) salg\u0131n\u0131 k\u00fcresel ekonomiye de olumsuz etki ediyor. Pek \u00e7ok sekt\u00f6r salg\u0131n sonras\u0131 zor g\u00fcnler ge\u00e7iriyor. \r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131nda on milyonlarca ki\u015fi ise evden \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flam\u0131\u015f durumda.,\u0130nsanlar\u0131n evden \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flamas\u0131 ile birlikte ise online toplant\u0131lar yapabilece\u011finiz uygulamalar k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r bir pop\u00fclariteye ula\u015fm\u0131\u015f durumda.,O uygulamalardan birisi olan Zoom son haftalarda 20 milyon defa ak\u0131ll\u0131 cihazlara indirilerek TikTok\u2019un ard\u0131ndan en \u00e7ok indirilen ikinci uygulama olmu\u015ftu.,\u0130ngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere g\u00f6re, \u015firket bu pop\u00fclariteyi paraya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\nAyn\u0131 habere g\u00f6re, ayn\u0131 anda 99 ki\u015fi ile video konferans yapma imkan\u0131 tan\u0131yan Zoom\u2019un piyasa de\u011feri 42 milyar dolara y\u00fckseldi.,Ayn\u0131 habere g\u00f6re, art\u0131\u015f Silikon Vadisi merkezli uygulaman\u0131n kurucusunun ki\u015fisel servetinde de hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r bir art\u0131\u015f\u0131n ya\u015fanmas\u0131na neden oldu. Kurucu Eric Yuan\u2019\u0131n ki\u015fisel serveti sahip oldu\u011fu hisseler nedeniyle son aylarda 4 milyar dolar artt\u0131. (NTV)