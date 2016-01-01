Koronavirüs geçirenlere uyarı: O hastalık sizde ağır seyredebilir

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İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Çin, uzay istasyonunu turizme açacak
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Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
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ABD'den bir hamle daha! 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine yaptırım
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'Rusya dost ülkelerle enerji ticaretini Bitcoin’le yapabilir'
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Antalya, BilimFest ile milli teknolojileri ağırlayacak
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İnsan kanında ilk defa sağlığı tehdit eden mikroplastiklere rastlandı
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Güney Kore Kuzey Kore’nin füze denemesine karşılık verdi!
DÜNYA
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Ukrayna Karadeniz’de çıkarma gemilerini vurdu
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Millet İttifakı'na yüklenen Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı
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NATO'dan ortak açıklama
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Öğrencisinin saygısız hareketlerine maruz kalan öğretmenden ilk açıklama
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Sinem Umaş’tan şoke eden yorum: Tabutu cenazede düşüp açılmıştı
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İTÜ Robot Olimpiyatları başladı: Boston Dynamics'in köpeğine büyük ilgi
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Putin’in büyük planlarını engellemeyi başaran küçük kasaba
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Zelenskiy NATO'da dünya liderlerine seslendi: Bizi fosfor bombalarıyla vurdular
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Fenerbahçe’de sürpriz gelişme! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı
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Koronavirüs geçirenlere uyarı: O hastalık sizde ağır seyredebilir
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, Covid-19’un bağışıklık sisteminin düşük olduğu tüberküloz hastalarında ağır seyredebileceğini söyledi.
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