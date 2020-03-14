Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Bunlara dikkat

Ev yap\u0131m\u0131 tur\u015fular\u0131n, i\u00e7erdikleri probiyotikler sayesinde ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemine bir miktar destek verdi\u011fi ancak i\u00e7erdi\u011fi tuz nedeniyle a\u015f\u0131r\u0131 t\u00fcketiminden ka\u00e7\u0131n\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi, burnun tuzlu suyla y\u0131kanmas\u0131n\u0131n vir\u00fcs\u00fcn bula\u015f\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 engellemedi\u011fi, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini \u00f6zel olarak g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fine y\u00f6nelik kan\u0131tlanm\u0131\u015f herhangi bir g\u0131dan\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu \u00dcyesi ve Ankara \u00dcniversitesi (A\u00dc) \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) hakk\u0131nda do\u011fru bilinen yanl\u0131\u015flara ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Koronavir\u00fcsten korunmak i\u00e7in neler yap\u0131labilir, en basit koronavir\u00fcsten korunma y\u00f6ntemleri nelerdir? Do\u011fru bilinen yanl\u0131\u015flara dikkat!,\u00c7in'in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve Antarktika hari\u00e7 t\u00fcm k\u0131talara ve 120'den fazla \u00fclkeye yay\u0131lan Kovid-19 ile m\u00fccadelede do\u011fru bilginin \u00f6nemine i\u015faret eden Azap, \u00f6ncelikle tedbirli olunmas\u0131 ve \u00f6nerilen hijyen kurallar\u0131na uyulmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.,Azap, yeni tip koronavir\u00fcs a\u00e7\u0131s\u0131ndan test sonucu pozitif \u00e7\u0131kan her hasta i\u00e7in hastal\u0131k seyrinin farkl\u0131 olabilece\u011fini ifade ederek, Kovid-19'a dair do\u011fru bilenen yanl\u0131\u015flara ili\u015fkin \u015fu bilgileri verdi:,YANLI\u015e: Hastal\u0131ktan korunmak i\u00e7in maske takman\u0131z yeterlidir.\r\nDO\u011eRU: Maske, ki\u015fiyi vir\u00fcs\u00fc kapmaktan yeterince korumaz. Sadece ki\u015fi hasta ise vir\u00fcs\u00fcn ba\u015fkalar\u0131na bula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131na engel olabilir. Hele ki sa\u011fl\u0131kl\u0131 ki\u015filerin toplumda, g\u00fcndelik hayatta maske takmas\u0131na gerek yoktur. Korunmada en \u00f6nemli y\u00f6ntem el temizli\u011fidir. Eller m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca temiz tutulmal\u0131 ve g\u00f6z, burun ve a\u011f\u0131za g\u00f6t\u00fcr\u00fclmemelidir.,"YANLI\u015e: Her Kovid-19 enfekte olgu, a\u011f\u0131r ve \u00f6l\u00fcmc\u00fcl seyretmektedir.\r\nDO\u011eRU: Hastal\u0131\u011f\u0131n seyrinde y\u00fczde 10-15 oran\u0131nda a\u011f\u0131r solunum yetmezli\u011fi, b\u00f6brek yetmezli\u011fi ve \u00e7oklu organ yetmezli\u011fi g\u00f6r\u00fclebilir ve y\u00fczde 2-5 oran\u0131nda \u00f6l\u00fcmle sonu\u00e7lan\u0131rken, y\u00fczde 80 oran\u0131nda hastal\u0131k hafif seyretmektedir.,YANLI\u015e: El dezenfektanlar\u0131 t\u00fcm sorunu \u00e7\u00f6zer.\r\nDO\u011eRU: Piyasada de\u011fi\u015fik isimler ile pazarlanan s\u00f6zde antiseptik, dezenfektan ve mikrop \u00f6ld\u00fcr\u00fcc\u00fclerin \u00e7o\u011fu elleri iyi bir 'su-sabun temizli\u011finden' daha \u00e7ok koruyamayacakt\u0131r. Ellerin, s\u0131k s\u0131k bol sabunlu su ile dikkatle, iyice ovularak y\u0131kanmas\u0131 koruyuculuk i\u00e7in yeterli olacakt\u0131r. Su ve sabuna ula\u015f\u0131lamayacak durumlarda 70 derece ve \u00fczerinde bir kolonya veya alkol bazl\u0131 el dezenfektan\u0131 da kullan\u0131labilir.\r\n\r\nS\u0131k el temizli\u011fi cildi kurutarak egzama gibi hastal\u0131klara neden olabilir. O y\u00fczden eller g\u00fcnde birka\u00e7 kere nemlendirici krem ile nemlendirilmelidir.,YANLI\u015e: Burnu tuzlu suyla y\u0131kamak, tuzlu suyla gargara yapmak ya da sirke vir\u00fcs\u00fcn bula\u015f\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 engeller.\r\nDO\u011eRU: Bu yanl\u0131\u015f bir bilgidir. Bu konuda hi\u00e7bir bilimsel veri yoktur. Hatta tuzlu suyun tuz oran\u0131 y\u00fcksek olursa \u00fcst solunum yolu h\u00fccrelerine hasar verebilir. Solunum sistemini viral enfeksiyonlardan ya da d\u0131\u015f etkenlerden korumada bir kalkan \u00f6zelli\u011fi g\u00f6steren, bakteri ve vir\u00fcslerin solunum h\u00fccrelerine tutunmas\u0131n\u0131 engelleyen mukus tabakas\u0131 da hasar g\u00f6rebilecektir.,YANLI\u015e: S\u0131cak i\u00e7ecekler i\u00e7mek vir\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fcrecektir.\r\nDO\u011eRU: A\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cak i\u00e7ecekler a\u011f\u0131z-bo\u011faz b\u00f6lgesini yak\u0131p kavurarak 'koruyucu epitel tabakay\u0131' ve '\u00f6nleyici ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k salg\u0131lar\u0131n\u0131' tahrip etti\u011finden, faydadan \u00e7ok zarar verebilir.,YANLI\u015e: Enfekte y\u00fczeyleri sadece su ile ya da \u0131slak mendil ile silmek yeterlidir.\r\nDO\u011eRU: Y\u00fczeyler belli oranlarda suland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f (1:100; 1 birim \u00e7ama\u015f\u0131r suyu, 99 birim su) \u00e7ama\u015f\u0131r suyu ya da deterjanla temizlenmelidir. Basit deterjanlar da koronavir\u00fcs\u00fc \u00f6nlemede \u00e7ama\u015f\u0131r suyu kadar etkilidir.,"YANLI\u015e: Sar\u0131msak, so\u011fan yemek koronavir\u00fcs enfeksiyonunu \u00f6nler.\r\nDO\u011eRU: Sar\u0131msak ve so\u011fan i\u00e7erdikleri alisin ve kuvarsetin sayesinde antimikrobiyal \u00f6zel