Koronavirüs hayatı damlara taşıdı! Renkli görüntüler oluştu

Yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) tedbirleri kapsam\u0131nda soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 uygulanan ya\u015fl\u0131lar\u0131n, Antalya\u2019da damda spor yapmas\u0131, sa\u00e7 t\u0131ra\u015f\u0131 olmas\u0131 g\u00fcl\u00fcmsetti.,Koronavir\u00fcsten en fazla etkilenen 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc ki\u015filer i\u00e7in soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 getirilmi\u015fti. Yasa\u011fa ra\u011fmen soka\u011fa \u00e7\u0131kan ya\u015fl\u0131lar, ya uyar\u0131l\u0131yor ya da polis ekipleri taraf\u0131ndan evlerine geri b\u0131rak\u0131l\u0131yor. ,Soka\u011fa \u00e7\u0131kamayan ya\u015fl\u0131lar ise ilgin\u00e7 \u00e7\u00f6z\u00fcmler bulmaya ba\u015flad\u0131. Kentin farkla noktalar\u0131nda iki apartman\u0131n dam\u0131nda ya\u015fl\u0131lar\u0131n y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f ve egzersiz hareketleri yapt\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Bir ba\u015fka damda ise ya\u015fl\u0131 ki\u015finin sa\u00e7 t\u0131ra\u015f\u0131 oldu\u011fu g\u00f6zlemlendi. Ya\u015fl\u0131lar\u0131n damda spor yapmas\u0131 ve t\u0131ra\u015f olmas\u0131 \u00e7evredeki vatanda\u015flar\u0131n cep telefonu kameras\u0131nca kaydedildi.,\u00d6te yandan, parklar i\u00e7ine kurulan spor noktalar\u0131n\u0131n bo\u015f oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. (\u0130HA)