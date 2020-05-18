Koronavirüs hızla yayılıyor! Yeni merkezi haline geldi

Brezilya'da S\u0131n\u0131r Tan\u0131mayan Doktorlar'\u0131n temsilcisi Ana de Lemos, "Latin Amerika corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n yeni merkezi olacak" uyas\u0131nda bulundu. D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn verilerine g\u00f6re, son bir haftada Brezilya'da vaka say\u0131s\u0131 96 bin artarken, 5 bin 500 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Brezilya'da salg\u0131ndan dolay\u0131 ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin say\u0131s\u0131 son bir haftada y\u00fczde 51 art\u0131\u015f g\u00f6sterdi.\r\n,G\u00fcney Amerika \u00fclkelerinden Brezilya'da yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) nedeniyle 485 ki\u015fi daha hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Brezilya Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 internet sitesine g\u00f6re, \u00fclkede 24 saatte 485 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmesiyle toplam can kayb\u0131 16 bin 118'e \u00e7\u0131kt\u0131. \u00dclkedeki vaka say\u0131s\u0131 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ula\u015ft\u0131.\r\n,Covid-19 g\u00f6r\u00fclen \u00fclke ve b\u00f6lgelerdeki yeni vakalara ili\u015fkin g\u00fcncel verilerin derlendi\u011fi Worldmeter internet sitesine g\u00f6re, Latin Amerika'da vaka ve \u00f6l\u00fc say\u0131lar\u0131 bak\u0131m\u0131ndan Covid-19'un en yo\u011fun g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Brezilya, d\u00fcnyada en fazla vaka g\u00f6r\u00fclen 5'inci \u00fclke konumunda bulunuyor.\r\n,Corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fcmseyen ve Covid-19 tedavisinde hen\u00fcz onaylanmam\u0131\u015f ila\u00e7lar\u0131n kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 tavsiye eden Devlet Ba\u015fkan\u0131 Jair Bolsonaro, D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (DS\u00d6) salg\u0131na kar\u015f\u0131 uyar\u0131lar\u0131n\u0131n g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nmas\u0131n\u0131 savunan eski Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Henrique Mandetta ile anla\u015famam\u0131\u015ft\u0131. Henrique Mandetta'y\u0131 16 Nisan'da g\u00f6revinden istifa etmi\u015f yerine Nelson Teich sa\u011fl\u0131k bakan\u0131 olmu\u015ftu. Tecih'in sa\u011fl\u0131k bakanl\u0131\u011f\u0131 koltu\u011funda kalmas\u0131 bir ay s\u00fcrd\u00fc.,Bolsonaro'nun Covid-19 tedavilerinde uygulanmas\u0131 i\u00e7in klorokin ilac\u0131 kullan\u0131m protokol\u00fcnde de\u011fi\u015fiklik yapmas\u0131n\u0131 istemesine Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Teich, bunun bilimsel bir dayana\u011f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\nTeich'in istifas\u0131nda etkili olan di\u011fer fakt\u00f6r\u00fcn ise, Bolsonaro'nun ekonominin \u00f6n planda tutulmas\u0131na y\u00f6nelik bask\u0131lar\u0131 oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc,Amerikan The Atlantic dergisine konu\u015fan ve salg\u0131nla m\u00fccadele eden Brezilyal\u0131 bir doktor salg\u0131ndan \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131n\u0131n 100 bine \u00e7\u0131kmas\u0131ndan endi\u015fe ettilerini s\u00f6yledi.\r\n,Brezilya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Jair Bolsonaro gibi Meksika Devlet Ba\u015fkan\u0131 Andres Manuel Lopez Obrador da uzun zamand\u0131r corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fcmseyen ve g\u00f6z ard\u0131 eden liderler aras\u0131nda bulunuyor. Obrador salg\u0131n d\u00fcnyada h\u0131zla yay\u0131l\u0131rken, mart ay\u0131nda b\u00fcy\u00fck toplant\u0131lar d\u00fczenliyor ve sokakta insanlar\u0131 kucaklamaktan \u00e7ekinmiyordu.,Meksika Devlet Ba\u015fkan\u0131 Obrador bu hafta yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, salg\u0131na kar\u015f\u0131 zafer kazand\u0131klar\u0131n\u0131 iddia etti. Ancak rakamlar Obrador'u yalanl\u0131yor. Meksika'da vaka say\u0131s\u0131 49 bin 219'a ula\u015f\u0131rken \u015fimdiye kadar 5 bin 500'e yak\u0131n ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Meksika'da corona vir\u00fcse ba\u011fl\u0131 \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131nda da h\u0131zl\u0131 bir y\u00fckseli\u015f ya\u015fan\u0131yor.\r\n,G\u00fcney Amerika \u00fclkesi Ekvador'da da yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131nda h\u0131zl\u0131 art\u0131\u015f ya\u015fan\u0131yor. Ekvador Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Covid-19 nedeniyle 33 bin 182 vaka bulunuyor. \u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131 ise 2 bin 736 ki\u015fi \u015fimdiye kadar ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n,N\u00fcfusu 16 milyonu a\u015fan Ekvador, salg\u0131nla m\u00fccadele kapsam\u0131nda 12 Mart'ta acil durum ilan etmi\u015f ve bu kapsamda g\u00fcn\u00fcn belirli saatlerinde soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 uygulamaya konulmu\u015ftu. Ekvador Devlet Ba\u015fkan\u0131 Lenin Moreno da Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada acil durumun 16 May\u0131s'tan itibaren 30 g\u00fcn daha uzat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n,\u00dclkede Covid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n "merkez \u00fcss\u00fc" olarak nitelendirilen Guayaquil'de hastanelerin morglar\u0131n\u0131n dolmas\u0131 ve cenaze hizmeti verilememesi nedeniyle halk\u0131n yak\u0131nlar\u0131n\u0131 soka\u011fa b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 ve sokakta yakt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Latin Amerika \u00fclkesi Peru'da, yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) nedeniyle vaka say\u0131s\u0131 92 bin 2