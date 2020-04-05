Koronavirüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Alt\u0131nda\u011f\u2019da koronavir\u00fcsle m\u00fccadele kapsam\u0131nda, pazar yerlerine yeni d\u00fczenlemeler yap\u0131ld\u0131. Alt\u0131nda\u011f il\u00e7esi Umumi H\u0131fz\u0131ss\u0131hha Kurulu karar\u0131yla koronavir\u00fcs tedbirlerinin uygulanmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 Battalgazi Mahallesi \u00c7ar\u015famba pazar\u0131, Ba\u015fp\u0131nar Mahallesi Per\u015fembe pazar\u0131, Ayd\u0131nl\u0131kevler Mahallesi Cumartesi pazar\u0131, Z\u00fcbeyde Han\u0131m Mahallesi Cumartesi pazar\u0131, \u00d6rnek Mahallesi Pazar pazar\u0131 bundan b\u00f6yle kurulmayacak.,Yap\u0131lan t\u00fcm d\u00fczenlemelerin Alt\u0131nda\u011fl\u0131 vatanda\u015flar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in oldu\u011funu s\u00f6yleyen Alt\u0131nda\u011f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Do\u00e7. Dr. As\u0131m Balc\u0131, \u201cKoronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 daha etkili bir m\u00fccadele s\u00fcrd\u00fcrmek i\u00e7in, Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131m\u0131z\u0131n ve onlar taraf\u0131ndan olu\u015fturulan Bilim Kurulu\u2019nun karar ve de\u011ferlendirmelerini hassasiyetle takip ediyor ve Alt\u0131nda\u011f\u2019da k\u0131sa s\u00fcrede hayata ge\u00e7iriyoruz. ,Semt pazarlar\u0131nda yap\u0131lacak yeni d\u00fczenlemelerin ve al\u0131nan tedbirlerin takip ve denetiminin ise Alt\u0131nda\u011f Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nde olaca\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekleyen Balc\u0131, \u201cAlt\u0131nda\u011f Belediyesi Zab\u0131ta ekiplerimiz 24 saat g\u00f6rev ba\u015f\u0131nda. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 her t\u00fcrl\u00fc olumsuzlu\u011fu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaral\u0131 Alt\u0131n Masa \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele verece\u011fiz, her t\u00fcr olumsuzlu\u011fun \u00fcstesinden gelece\u011fiz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda Ankara'daki 5 semt pazar\u0131 kapat\u0131ld\u0131!,Pazar kuruldu\u011fu g\u00fcn pazar esnaf\u0131na ve vatanda\u015flara ate\u015f \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc yapma uygulamas\u0131n\u0131n yine devam edece\u011fini s\u00f6yleyen Balc\u0131, \u201cEsnaflar\u0131m\u0131za ve al\u0131\u015fveri\u015fe gelen vatanda\u015flar\u0131m\u0131za ate\u015f \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc yapmaya devam edece\u011fiz. Semt pazarlar\u0131na 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc ve 20 ya\u015f alt\u0131 vatanda\u015flar\u0131n al\u0131nmamas\u0131 konusunda denetimler yap\u0131lacak. Ayr\u0131ca pazar i\u00e7erisinde sosyal mesafenin korunmas\u0131 noktas\u0131nda \u00f6nlemler devam edecek. Buna ek olarak yine semt pazarlar\u0131na giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015f kontrol\u00fc zab\u0131ta ekibimiz koordinesinde devam edecek. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan, pazarlarda ak\u015fam\u00fcst\u00fc yo\u011funluk olu\u015fmas\u0131n\u0131n engellenmesi i\u00e7in, ak\u015fam saatlerini beklemeden al\u0131\u015fveri\u015flerini yapmalar\u0131n\u0131 ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini \u00f6nemle rica ediyorum\u201d dedi. (\u0130HA),Bu kapsamda, Alt\u0131nda\u011f Kaymakaml\u0131\u011f\u0131, \u0130l\u00e7e Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, \u0130l\u00e7e Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Alt\u0131nda\u011f Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Ankara Eczac\u0131lar Odas\u0131 \u00fcyelerinden olu\u015fan, 'Alt\u0131nda\u011f Umumi H\u0131fz\u0131ss\u0131hha Kurulu', semt pazarlar\u0131nda yeni bir d\u00fczenleme yapma karar\u0131 ald\u0131. Bu karar\u0131 da, daha \u00f6ncekilerde oldu\u011fu gibi ivedilikle Alt\u0131nda\u011f\u2019da hayata ge\u00e7irdik. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131za g\u00f6sterecekleri anlay\u0131\u015f ve sab\u0131r i\u00e7in \u015fimdiden te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Elbette bu g\u00fcnler ge\u00e7ecek, her \u015fey normale d\u00f6necek. Ancak o zamana kadar unutulmamal\u0131d\u0131r ki, her \u015fey halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in\u201d dedi.