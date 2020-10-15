Koronavirüs nedeniyle 8 kişiyi kaybeden ailenin kabusu bitmedi

CNN International’da yer alan habere göre, ABD’nin Arizona eyalatinde Amerikan rüyasını yaşayan Aguirre ailesinin hayatını yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin ardından kabusa döndü. Minübüsle yiyiecek satan aile, işini 10 yıl içinde kurumsal şirketlere ve düğünlere hizmet veren “Tamales y Tacos Puebla” adlı başarılı bir catering firmasına dönüştürdü. Ancak, corona virüs salgını ailenin onlarca yıllık emeğini bir ayda alıp götürdü.