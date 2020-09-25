Koronavirüs nedeniyle kapattığı çay ocağını eğitim yuvasına dönüştürdü

A\u011fr\u0131 merkeze ba\u011fl\u0131 Yukar\u0131 K\u00fcpk\u0131ran k\u00f6y\u00fcnde \u00e7ay oca\u011f\u0131 i\u015fleten \u00c7etin Aslan, koronavir\u00fcs nedeniyle kapatt\u0131\u011f\u0131 \u00e7ay oca\u011f\u0131n\u0131 k\u00f6ydeki \u00f6\u011frenciler i\u00e7in e\u011fitim yuvas\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle k\u00f6ydeki \u00e7ay oca\u011f\u0131n\u0131, al\u0131nan tedbirler kapsam\u0131nda kapatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Aslan, okullar\u0131n uzaktan e\u011fitime d\u00f6n\u00fc\u015fmesiyle birlikte okul ortam\u0131ndan uzakla\u015fmak istemeyen \u00f6\u011frencilerin talebi \u00fczerine \u00e7ay oca\u011f\u0131n\u0131 et\u00fct merkezine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.,K\u00f6yde gerek ailelerin kalabal\u0131k olmas\u0131 gerekse internet ve bilgisayar s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131ndan dolay\u0131 \u00f6\u011frencilerin uzaktan e\u011fitimle yeterince derslerini takip edemedi\u011fine dikkat \u00e7eken Aslan, k\u00f6ydeki \u00f6\u011frencilerin s\u0131n\u0131fa d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00e7ay oca\u011f\u0131nda derslerini rahatl\u0131kla takip edebildiklerini belirtti. \u00c7ay oca\u011f\u0131nda gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallar\u0131na dikkat ettiklerini kaydeden Aslan, ayr\u0131ca \u00f6\u011frencilerin derslerine daha iyi motive olmalar\u0131 ad\u0131na en fazla soru \u00e7\u00f6zen iki \u00f6\u011frenciye, yar\u0131m saat ile bir saat aras\u0131 playstation oynatarak \u00f6d\u00fcllendirdi\u011fini ifade etti.,Koronavir\u00fcsten dolay\u0131 al\u0131nan tedbirler kapsam\u0131nda kapatt\u0131\u011f\u0131 \u00e7ay oca\u011f\u0131nda daha \u00f6nce k\u00f6y sakinlerinin lig ma\u00e7lar\u0131n\u0131 izleyip oyun oynad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Aslan, "Ben buray\u0131 koronavir\u00fcsten \u00f6nce \u00e7ay oca\u011f\u0131 olarak i\u015fletiyordum. Millet gelip burada sohbet ediyordu, lig ma\u00e7lar\u0131n\u0131 izliyordu. Sonra bu hastal\u0131k \u00e7\u0131kt\u0131. Bu hastal\u0131k \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in mecburen buray\u0131 kapatt\u0131m. Sonra ye\u011fenim yan\u0131ma gelerek burada ders \u00e7al\u0131\u015fmak istediklerini s\u00f6yledi. Arkada\u015flar\u0131 geldi onlar da ayn\u0131s\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Ben de buray\u0131 onlar i\u00e7in a\u00e7t\u0131m. Hijyen kurallar\u0131na uyun dedim, maske tak\u0131n dedim, sosyal mesafeyi koruyun dedim sonra onlar da ayn\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131.,\u015eu an ders \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar, ben onlara yard\u0131mc\u0131 oluyorum. Ben b\u00fcy\u00fck olarak onlar\u0131n ba\u015f\u0131nda duruyorum. Maske, hijyen konular\u0131nda onlar\u0131 uyar\u0131yorum. 3 saat ders \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra onlara playstation a\u00e7\u0131yorum. En \u00e7ok soru \u00e7\u00f6zen 2 ki\u015fiye \u00fccretsiz playstation veriyorum. Bu y\u00fczden hem derslerine \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar, yorulduklar\u0131 zaman da hem kafa da\u011f\u0131t\u0131yorlar. Playstation'la hem de motive oluyorlar. Giri\u015fte s\u0131v\u0131 sabun b\u0131rakt\u0131m. \u0130\u00e7eri girdikleri an ellerini y\u0131kay\u0131p sonra ders \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Eve gittikleri zaman da yine ellerini y\u0131kay\u0131p sonra eve gidiyorlar" dedi.,Evleri kalabal\u0131k oldu\u011fu i\u00e7in evde ders \u00e7al\u0131\u015famayan ve bu y\u00fczden amcas\u0131 \u00c7etin Aslan'\u0131n kapatt\u0131\u011f\u0131 \u00e7ay oca\u011f\u0131nda ders \u00e7al\u0131\u015fmak istedi\u011fini dile getiren A\u011fr\u0131 Naci G\u00f6k\u00e7e Anadolu Lisesi 3'\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Naci Aslan, "Buras\u0131 amcam\u0131n \u00e7ay i\u015fletme oca\u011f\u0131yd\u0131. Covid-19 salg\u0131n\u0131ndan dolay\u0131 amcam i\u015f yerini kapatt\u0131. Amcam buray\u0131 kapatt\u0131ktan sonra biz de burada sosyal mesafe, maske kurallar\u0131na uyacak \u015fekilde ders \u00e7al\u0131\u015fmaya karar verdik. Ders \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra kafa da\u011f\u0131tmak i\u00e7in her 3 saatte bir en \u00e7ok test \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc yapan iki ki\u015fi oyun oynuyor" ifadelerini kulland\u0131.,Evde kald\u0131\u011f\u0131 zaman ailesine yard\u0131m etmek zorunda oldu\u011fu i\u00e7in ders \u00e7al\u0131\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu y\u00fczden derslerinden geri kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan \u00dcmran Bulut ise, "Buras\u0131 \u00c7etin Aslan abimize aitti. Buray\u0131 \u00e7ay oca\u011f\u0131 olarak i\u015fletiyordu. K\u00f6yl\u00fcler burada lig ma\u00e7lar\u0131n\u0131 izliyordu ve oturup sohbet ediyordu. Covid-19 salg\u0131n\u0131ndan dolay\u0131 biz de arkada\u015f\u0131m\u0131za beyanda bulunduk. Burada ders \u00e7al\u0131\u015fabilir miyiz? O da \u00c7etin Aslan amcas\u0131ndan izin ald\u0131. \u00c7etin Aslan da dedi sosyal mesafe ve maske kurallar\u0131na uyacak \u015fekilde ders \u00e7al\u0131\u015fabilirsiniz. Biz burada her g\u00fcn ders \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. 3 saatte bir mola veriyoruz. Bu mola aras\u0131nda en \u00e7ok soru \u00e7\u00f6zen 2 arkada\u015f\u0131m\u0131z \u00fccretsiz playstation oynama hakk\u0131n\u0131 kazan\u0131yor" \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)