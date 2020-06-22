Koronavirüs o sektöre adeta can verdi! Yüzde 35'lik büyüme sağladı

Koronavir\u00fcs d\u00f6neminde hem \u00fclke i\u00e7i t\u00fcketim hem de ihracat artt\u0131, o sekt\u00f6re b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet var! \u0130\u015fte detaylar...,Siyah havu\u00e7 ve \u00f6zel mayayla haz\u0131rlanan, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirmesinin yan\u0131 s\u0131ra lezzetinden dolay\u0131 bir\u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan tercih edilen Adana \u015ealgam\u0131, \u2018Co\u011frafi \u0130\u015faret Belgesi\u2019 ald\u0131. Bu belgeyle birlikte 46 \u00fclkeye ihra\u00e7 edilen \u015falgam, art\u0131k daha fazla \u00fclkeye ihra\u00e7 edilecek.,Y\u0131ll\u0131k \u00fcretilen 60 milyon litre \u015falgam suyunun miktar\u0131n\u0131n ise en az y\u00fczde 20 oran\u0131nda artmas\u0131 bekleniyor. Halihaz\u0131rda ortalama 20 bin ki\u015finin istihdam edildi\u011fi \u015falgam suyu \u00fcretim sekt\u00f6r\u00fcnde ise bu rakam daha da artacak.\r\n\u015ealgamDer Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Selahaddin Nas \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, koronavir\u00fcs d\u00f6neminde 3 ayda sekt\u00f6r\u00fcn y\u00fczde 30-35 oran\u0131nda b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.,Nas, \u2018Co\u011frafi \u0130\u015faret Belgesi\u2019 sonras\u0131nda Rusya ve Ukrayna\u2019dan da talebin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cHi\u00e7 ummad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fclkelerden talepler geldi. Rusya, Ukrayna bu \u00fclkelerden baz\u0131lar\u0131. Biz daha \u00f6nce oralara ihracat yapamam\u0131\u015ft\u0131k. Ancak \u2018Co\u011frafi \u0130\u015faret Belgesi\u2019ni ald\u0131ktan sonra oralardan da talepler geldi. \u0130n\u015fallah ihracat\u0131m\u0131z daha da artacak. \u015eu anda 46 \u00fclkeye ihracat yap\u0131yorduk ama bu belgeyle birlikte minimum y\u00fczde 10-15 oran\u0131nda bu \u00fclke say\u0131lar\u0131 artacak\u201d diye konu\u015ftu.,\u0130hra\u00e7 edilen 18 milyon litre \u015falgam suyunun b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131n\u0131 Avrupa \u00fclkelerine g\u00f6nderdiklerini vurgulayan Selahaddin Nas, \u201c60 milyon litre \u00fcretim oluyor y\u0131ll\u0131k ve 18 milyon litre de ihracat\u0131m\u0131z var. Dernek olarak bu belgeyle y\u00fczde 20-25 oran\u0131nda \u00fcretimimiz artacak. \u0130hracat yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda Avrupa geliyor. Almanya, Fransa, Bel\u00e7ika ve \u0130ngiltere bu \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda. Bizler Amerika, \u00c7in, Kanada ve Japonya\u2019ya da \u00fcr\u00fcn g\u00f6nderiyoruz. \u0130nsanlar art\u0131k gazl\u0131 i\u00e7eceklerden ka\u00e7\u0131yor ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 i\u00e7eceklere y\u00f6neliyor. \u015ealgam\u0131n da burada pay\u0131 gittik\u00e7e b\u00fcy\u00fcyecek\u201d ifadelerini kulland\u0131.,T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda insanlar\u0131n \u015falgama b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6sterdi\u011fini aktaran Nas, daha sonra \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\u201cKoronavir\u00fcs d\u00f6neminde sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z artt\u0131. Biz y\u00fczde 30-35 b\u00fcy\u00fcd\u00fck bu vir\u00fcs d\u00f6neminde. Almanya ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7ok ciddi talep geldi. \u015ealgama son 3 ayda. Koronavir\u00fcs d\u00f6neminde insanlar daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 i\u00e7eceklere y\u00f6neldi\u011fi i\u00e7in \u015falgam \u00e7ok ciddi anlamda katma de\u011fer olu\u015fturdu. Ortalama 20 bin ki\u015fi bu sekt\u00f6rde istihdam ediliyor ama art\u0131k \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki senelerde bu say\u0131 daha da artacakt\u0131r.\u201d (\u0130HA),T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda insanlar \u015falgama b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. Ayn\u0131 zamanda sa\u011fl\u0131kl\u0131 i\u00e7eceklere olan y\u00f6nelimin de artmas\u0131 ve \u015falgam\u0131n \u2018Co\u011frafi \u0130\u015faret Belgesi\u2019 almas\u0131, y\u00fczde 35'lik b\u00fcy\u00fcme oran\u0131n\u0131 beraberinde getirdi.