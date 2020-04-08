Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü cevapladı

NTV'nin haberine g\u00f6re D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Christian Lindmeier koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na ili\u015fkin merak edilen sorulara cevap verdi.\r\n,Vir\u00fcs s\u0131cakta kayboluyor mu?\r\n\r\nCL: Bu konudaki ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131 hen\u00fcz kesin de\u011fil. Bu vir\u00fcs \u00fczerinde hala \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z s\u00fcr\u00fcyor, nihayetinde sadece 3 ay\u0131n biraz \u00fczerinde bir s\u00fcredir biliyoruz bu vir\u00fcs\u00fc.\r\n,CL: Ger\u00e7ekten s\u00f6ylemek zor. A\u015f\u0131n\u0131n 12-18 aya ancak \u00fcretilebilece\u011fi biliniyor. Bunun \u00fcretime ge\u00e7ilmesi daha uzun s\u00fcre. Ama a\u015f\u0131 ku\u015fkusuz bu m\u00fccadelede ba\u015far\u0131l\u0131 olmam\u0131z i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli.,Bir g\u00f6r\u00fc\u015f bu vir\u00fcs\u00fcn s\u0131cak hava ile yok oldu\u011fu ama bir taraftan da hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011fu yerlerde de bu vir\u00fcse dair vakalar biliyoruz.\r\nAma bu konudaki \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftalar\u0131n getirdikleriyle bunu g\u00f6rece\u011fiz.\r\n,Bu i\u015f ne zaman bitecek derken neyi kastediyorsunuz? Evrende Covid vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn yok olmas\u0131 ve s\u0131f\u0131rlanmas\u0131 m\u0131? Yoksa bu vir\u00fcsle m\u00fccadele y\u00f6ntemini \u00f6\u011frenmemiz ve iyile\u015fme sa\u011flamak m\u0131?\r\n,T\u00fcrkiye bu s\u00fcreci nas\u0131l y\u00fcr\u00fct\u00fcyor sizce? T\u00fcrkiye'nin verileri, vaka say\u0131lar\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda nas\u0131l bir m\u00fccadele veriyor?\r\n,CL: Bunu daha genel cevaplamama izin verin. \u015eu anda neredeyiz sorusu bir kristal k\u00fcre sorusu. Bunun i\u00e7inde pek \u00e7ok fakt\u00f6r var. Bunun tedavisine ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalar, bir a\u015f\u0131n\u0131n bulunup bulunmayaca\u011f\u0131na, bu a\u015f\u0131n\u0131n lisans\u0131 al\u0131nd\u0131ktan sonra ne kadar \u00fcretilip \u00fcretilmeyece\u011fine ve bu a\u015f\u0131n\u0131n ne kadar geni\u015f kitlelerere da\u011f\u0131t\u0131l\u0131p da\u011f\u0131t\u0131lamayaca\u011f\u0131na ve elbette \u00fclkelerin alaca\u011f\u0131 tedbirlere ba\u011fl\u0131.\r\n,\u00d6rne\u011fin, \u0130talya, \u0130spanya, Fransa'da vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fcyoruz.\r\nBunlar iyi haberler. Ama g\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131nda art\u0131\u015flar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de g\u00f6r\u00fcyoruz. Yani hala vakalar var.\r\n,Muhtemelen ikincisi, ilk etapta ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015fey o san\u0131r\u0131m... CL: Kesinlikle. Yeniden i\u015fe gitmek, ekonominin yeniden \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131, okullar\u0131n yeniden a\u00e7\u0131lmas\u0131 ve evet, dedi\u011finiz gibi yeniden normale d\u00f6nmek.. \u00c7ok zor bir soru. Hepimiz bu sorunun cevab\u0131n\u0131 verebilmek istiyoruz. Evinde bu r\u00f6portaj\u0131 veren birisi olarak ben de...\r\n,Bunun nas\u0131l devam edece\u011fi \u00f6nemli. K\u00fcresel olarak 1 milyondan fazla vakam\u0131z var, bu \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir rakam. Ama \u015fu a\u00e7\u0131k ki, son noktaya \u00e7ok uza\u011f\u0131z.\r\n,Salg\u0131n\u0131n daha yeni ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00fclkeler var. Baz\u0131 \u00fclkelerde say\u0131 1- 20-50 vaka. Ba\u015flang\u0131\u00e7ta yay\u0131l\u0131m\u0131 kesmeyi ba\u015farabiliriz\r\n,\u0130\u015fte t\u00fcm bu verileri d\u00fc\u015f\u00fcnmek zorunday\u0131z.\r\nTabi test kapasitesinin de art\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekiyor.\r\n,Testlerle vakalar\u0131 ve onlarla irtibatlar\u0131n\u0131 bulmak gerekiyor. T\u00fcm \u015f\u00fcpheli veya semptomatik vakalarda test \u00e7ok \u00f6nemli. Tabii d\u00fcnya genelinde sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131, labroatuar, test kapasitesi gibi sorunlar var.\r\nYani \u00f6zetle bu sorunuzun i\u00e7inde \u00e7ok fazla bilinmeyen var. Bu y\u00fczden t\u00fcm d\u00fcnya \u00fclkeleri bir araya gelmeli ve bu vir\u00fcse kar\u015f\u0131 m\u00fccadeleyi birlikte y\u00fcr\u00fctmeli.\r\n,CL: Bu tamamen a\u015f\u0131 ve ila\u00e7 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u011fl\u0131. Bu ikisini ne kadar yak\u0131n s\u00fcrede bulaca\u011f\u0131m\u0131za ba\u011fl\u0131.\r\nDolay\u0131s\u0131yla bu konuda, bu noktada bir \u00f6ng\u00f6r\u00fcm\u00fcz yok. Bu konuda bir tahminim yok maalesef.\r\n