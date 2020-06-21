Koronavirüs salgınında değeri daha iyi anlaşıldı!

D\u00fcnya \u00fczerinde insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in en faydal\u0131 bitkilerden biri olarak de\u011ferlendirilen ve antioksidan a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olan Kara M\u00fcrver bitkisinin ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi belirtildi.,\u00dclkemizin hemen hemen her b\u00f6lgesinde do\u011fal ortamda yeti\u015fen Kara M\u00fcrver\u2019in de\u011ferinin yeni fark\u0131na var\u0131lmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ziraat M\u00fchendisleri Odas\u0131 Trabzon \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Cemil Pehlevan, Arge \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile birlikte \u00fcr\u00fcn i\u015fleme tesislerinin geli\u015ftirilmesini sa\u011flayarak bu \u00e7ok k\u0131ymetli \u015fifa kayna\u011f\u0131 besinin t\u00fcketicilerle bulu\u015fturulmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.,Pehlevan, "Latince ad\u0131 'Sambucus nigra' olan Kara M\u00fcrver; Anadolu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya\u2019da yeti\u015fir. \u00c7ok say\u0131da t\u00fcr\u00fc bulunur. Baz\u0131 t\u00fcrleri a\u011fa\u00e7, baz\u0131 t\u00fcrleri otsu bir bitkidir. \u00dclkemizde a\u011fa\u00e7 formundaki Sambucus nigra ve otsu formdaki Sambucus ebulus olmak \u00fczere 2 t\u00fcr\u00fc do\u011fal olarak yeti\u015fmektedir. \u00dclkemizde genellikle Kara M\u00fcrver olarak bilinmekle birlikte b\u00f6lgelere g\u00f6re patlak, patlanga\u00e7, telligelin, Sultan otu, \u015fahmelek, patlangoz, patlayak yalangoz gibi isimler ile de an\u0131lmaktad\u0131r\u201c dedi.,M\u00fcrver\u2019in de\u011ferinin anla\u015f\u0131lmas\u0131ndan sonra \u00fclkemizde kapama bah\u00e7eleri kurulmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Pehlevan \u201cM\u00fcrver \u00fclkemizin hemen hemen her b\u00f6lgesinde do\u011fal ortamda yeti\u015fmekle birlikte de\u011feri \u00e7ok yeni fark\u0131na var\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. \u00dclkemizde do\u011fal ortamda kendili\u011finden yeti\u015fmektedir. Baz\u0131 b\u00f6lgelerde park ve bah\u00e7elerde peyzaj ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda tar\u0131m\u0131 yeni yeni yap\u0131lmaya ba\u015flanan bir bitkidir. A\u011fa\u00e7 m\u00fcrver organik maddece zengin, kumlu t\u0131nl\u0131 topraklar\u0131 seviyor. Fidanlar\u0131 \u00e7elikten k\u00f6klendirilerek \u00fcretilmektedir. Makineli hasat yapacaksak s\u0131ra aras\u0131 3 metre, s\u0131ra \u00fczeri 1,5 metre ile 3 metre aras\u0131nda dikimi yap\u0131lmal\u0131d\u0131r. Ku\u015flar\u0131n ve yaban hayvanlar\u0131n\u0131n olgunlar\u0131n\u0131 t\u00fcketti\u011fi, ar\u0131lar\u0131n ve b\u00f6ceklerin \u00e7i\u00e7eklerinden nektar toplad\u0131\u011f\u0131 otsu m\u00fcrver, bak\u0131ms\u0131z toraklarda bile yeti\u015fmektedir. De\u011ferinin anla\u015f\u0131lmas\u0131ndan sonra \u00fclkemizde m\u00fcrver kapama bah\u00e7eleri kurulmaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.,Kara M\u00fcrvir\u2019in eski M\u0131s\u0131r\u2019da yan\u0131k ve yaralar\u0131n tedavisinde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Pehlevan, \u201cEski M\u0131s\u0131r\u2018da cilt sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, yan\u0131k ve yaralar\u0131n tedavisinde kullan\u0131l\u0131rd\u0131. D\u00fcnya \u00fczerinde insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in en faydal\u0131 bitkilerden biri olarak de\u011ferlendirilmektedir. Antioksidan a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olan Kara M\u00fcrver, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendiriyor. \u00d6zellikle C vitamini bak\u0131m\u0131ndan zengin, lif oran\u0131 y\u00fcksek olan Kara M\u00fcrver'in diren\u00e7 art\u0131r\u0131c\u0131 ve g\u00fc\u00e7lendirici etkisi var. M\u00fcrver \u00e7i\u011f veya i\u015flenmi\u015f olarak t\u00fcketilmektedir. D\u00fcnyada, \u00f6zellikle Avrupa\u2019da \u00fclkelerinde \u00e7ok de\u011fi\u015fik kullan\u0131m\u0131 bulunmakla birlikte meyveleri olgunla\u015fmadan t\u00fcketilmemelidir. Marmelat, re\u00e7el, \u015furup \u00e7e\u015fitli i\u00e7eceklerin i\u00e7ine meyveleri veya \u00e7i\u00e7ekleri aroma katmas\u0131 i\u00e7in ilave edilmektedir. Halk aras\u0131nda \u00e7i\u00e7eklerinin koklamak ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131na iyi geldi\u011fi ifade edilmektedir. T\u00fcketimi, sadece g\u0131da olarak de\u011fil, \u00e7ok fazla t\u00fcketim \u015fekli ve faydas\u0131 bulunmaktad\u0131r. Meyvesinden, yapra\u011f\u0131ndan, kabu\u011fundan ve k\u0131saca her \u015feyinden faydalan\u0131lan bir bitki\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Kara M\u00fcrver\u2019in faydalar\u0131 saymakla bitmedi\u011fini ifade eden Pehlevan, \u201cKara M\u00fcrver\u2018in \u00e7ok \u00e7e\u015fitli faydalar\u0131 olmakla birlikte \u00e7ok dikkatli t\u00fcketilmelidir. M\u00fcrver; Ticari olarak eczanelerde M\u00fcrver \u00f6zleri, pastil ve \u015furup olarak sat\u0131lmaktad\u0131r. Sa\u00e7 boyas\u0131 olarak, nefes darl\u0131\u011f\u0131na, cilt bak\u0131m\u0131nda, anti mikrobiyal \u00f6zelli\u011fi ile yan\u0131k ve yaralar\u0131 iyile\u015ftirilmesinde, \u00f6ks\u00fcr\u00fck ve balgam s\u00f6kt\u00fcr\u00fcc\u00fc olarak, idrar yolu iltihaplar\u0131nda,eklem ve kas a\u011fr\u0131lar\u0131nda, ate\u015fin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesinde, b\u00f6brek sorunlar\u0131n\u0131n tedavisinde, cilt rahats\u0131zl\u0131klar\u0131nda, stresin azalt\u0131lmas\u0131nda, kalp sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 gibi hastal\u0131klar\u0131n tedavisine destek oldu\u011fu k