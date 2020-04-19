Koronavirüs salgınının en ağır vurduğu ülkelerden biriydi... Yaz tatiline hazırlanıyor

\u0130talya\u2019n\u0131n en \u00f6nemli ge\u00e7im kaynaklar\u0131ndan olan plajlar\u0131n kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lmas\u0131 ama\u00e7lan\u0131yor.\r\n,K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131, denize sosyal mesafe d\u00fczenine uygun girilmesi i\u00e7in \u015fu kurallar\u0131 haz\u0131rl\u0131yor: \r\n\r\n,Rezervasyon zorunlu olacak.\r\n\r\n,\u015eezlong ve \u015femsiyeler, 1.5 metre aral\u0131kl\u0131 olacak. \r\n\r\n,Tatilciler 2 metre y\u00fckseklikteki plastik localarda g\u00fcne\u015flenecek. \r\n\r\n,Plajlar ya\u015f gruplar\u0131na saatli kullan\u0131lacak.\r\n,\u0130\u015fte denize sosyal mesafe d\u00fczenine uygun girilmesi i\u00e7in \u015fu kurallar\u0131 haz\u0131rl\u0131yor: