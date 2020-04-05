Koronavirüs sebebiyle devletten nasıl nakit yardım alınır? İşte detaylar

Gazetemizin yazarı İsa Karakaş 'Koronavirüs sebebiyle devletten nasıl nakit yardım alınır' başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazının detayları...