Koronavirüs sebebiyle devletten nasıl nakit yardım alınır? İşte detaylar

Gazetemizin yazar\u0131 \u0130sa Karaka\u015f 'Koronavir\u00fcs sebebiyle devletten nas\u0131l nakit yard\u0131m al\u0131n\u0131r' ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131. \u0130\u015fte o yaz\u0131n\u0131n detaylar\u0131...,Yeni koronavir\u00fcs (Covid-19) m\u00fccadele kapsam\u0131nda h\u00fck\u00fbmetin ald\u0131\u011f\u0131 tedbirlerden biri de ihtiya\u00e7 sahibi olan vatanda\u015flar\u0131m\u0131za 1.000`er TL para deste\u011fi sa\u011flanmas\u0131d\u0131r. Bu kapsamda 2 milyon 111 haneye 1.000`er TL nakd\u00ee destek yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.,Bu yard\u0131mlar d\u00fczenli merkez\u00ee sosyal yard\u0131m kapsam\u0131nda kay\u0131tl\u0131 olan; 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131, engelli ayl\u0131\u011f\u0131, engelli yak\u0131n\u0131 ayl\u0131\u011f\u0131, silikozis ayl\u0131\u011f\u0131, e\u015fi vefat etmi\u015f kad\u0131nlara y\u00f6nelik d\u00fczenli nakit yard\u0131m, muhta\u00e7 asker ailelerine y\u00f6nelik d\u00fczenli nakit yard\u0131m, \u00f6ks\u00fcz yetim yard\u0131m\u0131, muhta\u00e7 asker \u00e7ocu\u011fu yard\u0131m\u0131, \u015fartl\u0131 e\u011fitim yard\u0131m\u0131, \u015fartl\u0131 sa\u011fl\u0131k yard\u0131m\u0131, \u00e7oklu do\u011fum yard\u0131m\u0131, psiko-sosyal ve mali kay\u0131p ya\u015fayan t\u00fcberk\u00fcloz ve SSPE hastalar\u0131na y\u00f6nelik d\u00fczenli nakd\u00ee yard\u0131m program\u0131 kapsam\u0131nda yer alan hanelere herhangi bir ba\u015fvuruya gerek olmaks\u0131z\u0131n yap\u0131lacakt\u0131r.,\u00d6demeler do\u011fum y\u0131l\u0131n\u0131n son rakam\u0131na g\u00f6re 1 Nisan 2020 g\u00fcn\u00fc ba\u015flad\u0131. 5 Nisan 2020 g\u00fcn\u00fc ise tamamlanacakt\u0131r. Buna g\u00f6re do\u011fum y\u0131l\u0131n\u0131n son rakam\u0131 0 ve 5 olanlara 1 Nisan`da, 1 ve 6 olanlara ay\u0131n 2`sinde, 2 ve 7 olanlara ay\u0131n 3`\u00fcnde, 3 ve 8 olanlara ay\u0131n 4`\u00fcnde, 4 ve 9 olanlara ise ayn\u0131 ay\u0131n 5`inde yap\u0131lacakt\u0131r. PTT Kart\u0131 olan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, 1.000 TL`lik deste\u011fi t\u00fcm kamu bankalar\u0131n\u0131n ATM`lerinden komisyonsuz olarak \u00e7ekebilecektir.,Bahse konu nakd\u00ee sosyal yard\u0131mlar\u0131n da\u011f\u0131t\u0131lmaya ba\u015flanmas\u0131 nedeniyle kayd\u0131 olmayan ya da bu yard\u0131mlar\u0131 alamayan \u00e7ok say\u0131da okuyucumuz kendilerinin de muhta\u00e7 oldu\u011funu bu yard\u0131mlardan nas\u0131l yararlanabileceklerini sormaktad\u0131r.,BULUNDU\u011eUNUZ \u0130LDEK\u0130 BU VAKFA BA\u015eVURUN,Tamamen kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z olan devletin bu yard\u0131mlar\u0131ndan faydalanmak i\u00e7in resm\u00ee ikametg\u00e2h\u0131n\u0131z\u0131n bulundu\u011fu il\/il\u00e7e Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vak\u0131flar\u0131na bir dilek\u00e7e ile T.C. Kimlik Numaras\u0131 i\u00e7eren bir n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131 ile ba\u015fvurman\u0131z gerekmektedir.,Ba\u015fvurunuz \u00fczerine; hane i\u00e7inde ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen geliri 701,32 TL'den (net asgari \u00fccretin 1\/3'\u00fcnden) daha d\u00fc\u015f\u00fck geliri olanlara aile yard\u0131mlar\u0131 yap\u0131lmaktad\u0131r. Hane dikkate al\u0131nmak suretiyle ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen ortalama ayl\u0131k geliri Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vak\u0131flar\u0131 taraf\u0131ndan belirlenmektedir.,Daha \u00f6nceden Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vak\u0131flar\u0131na hi\u00e7 ba\u015fvuru yapmam\u0131\u015f ya da hane i\u00e7inde ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen geliri 701,32 TL'den (net asgari \u00fccretin 1\/3'\u00fcnden) daha y\u00fcksek oldu\u011fu belirlenmi\u015f olanlar maalesef nakd\u00ee yard\u0131m ve aile yard\u0131mlar\u0131ndan faydalanamamaktad\u0131r.\r\n,Adres de\u011fi\u015fikli\u011fi olmas\u0131 h\u00e2linde bu durumun da sosyal yard\u0131m al\u0131nan vakfa bildirmesi gerekmektedir. Bu nedenle de yard\u0131m \u00e7\u0131kmam\u0131\u015f olabilir.\r\n,\u0130T\u0130RAZ VE \u015e\u0130K\u00c2YET ED\u0130LECEK MERC\u0130LER,Sosyal yard\u0131mlar resm\u00ee ikametg\u00e2h\u0131n\u0131z\u0131n bulundu\u011fu il\/il\u00e7e Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vak\u0131flar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lmaktad\u0131r.\r\n\r\nSosyal yard\u0131mlar i\u00e7in muhta\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z dolay\u0131s\u0131yla size yard\u0131m yap\u0131lmayaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde karar verilmi\u015f ancak siz muhta\u00e7 oldu\u011funuzu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z il\u00e7ede ikamet ediyorsan\u0131z Kaymakaml\u0131\u011fa, ilde ise Valili\u011fe durumunuzu \u00f6zetleyen bir dilek\u00e7e ile itiraz edebilir ya da di\u011fer \u015fik\u00e2yetlerinizi iletebilirsiniz. Ayr\u0131ca Aile \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131na da ba\u015fvuruda bulunmak m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr.