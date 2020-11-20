Koronavirüs sürecinde talep arttı! Bozulmadan 6 al saklanabiliyor

Siirt'in \u015eirvan ve Pervari il\u00e7elerinin baz\u0131 k\u00f6ylerinde yeti\u015fen, bozulmadan 6 ay saklanabilen sulu ve iri tanesiyle bilinen zivzik nar\u0131 Diyarbak\u0131r'da tezgahlardaki yerini ald\u0131.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n tekrar art\u0131\u015f g\u00f6stermesi ile birlilkte vatanda\u015flar ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemlerini kuvvetlendirmek i\u00e7in aray\u0131\u015flar\u0131na devam ediyor. Diyarbak\u0131r\u2019da seyyar sat\u0131c\u0131 Mehmet Tun, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini kuvvetlendiren ve bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 \u015fifa deposu olan, bozulmadan 6 ay saklanabilen zivzik nar\u0131n\u0131 sat\u0131\u015fa sundu.,Siirt'in \u015eirvan ve Pervari il\u00e7elerinde da\u011flarda ila\u00e7s\u0131z do\u011fal \u00fcretilen zivzik nar\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini kuvvetlendirici etkisinin bulundu\u011funu belirten Mehmet Tun, kilogram\u0131n\u0131 5 liraya satt\u0131klar\u0131 nar\u0131n s\u0131k\u0131lm\u0131\u015f halini de vatanda\u015flara sunduklar\u0131n\u0131 aktard\u0131.,Tun, "Zivzik nar\u0131 Siirt\u2019in Pervari ve \u015eirvan b\u00f6lgelerinde yeti\u015fen nard\u0131r. Da\u011fl\u0131k alanlarda yeti\u015fip herhangi bir ila\u00e7lama yap\u0131lm\u0131yor. Narlar\u0131n i\u00e7i komple k\u0131pk\u0131rm\u0131z\u0131, tatl\u0131 g\u00fczel bir tad\u0131 vard\u0131r. ,Vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan talep var, biz de Siirt\u2019te hasat d\u00f6neminde toplayarak Diyarbak\u0131r\u2019a getirerek vatanda\u015flara sunuyoruz. Zivzik nar\u0131na talep ge\u00e7en seneye g\u00f6re daha fazla artt\u0131.,K\u00f6t\u00fc bir hastal\u0131k ge\u00e7iriyoruz. Vatanda\u015flar ila\u00e7lardan b\u0131km\u0131\u015f durumda, kendileri sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenmek istiyor. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen herkes zivzik nar\u0131 t\u00fcketmeli. ,Bu nar\u0131n bir di\u011fer \u00f6zelli\u011fi ise kald\u0131k\u00e7a d\u0131\u015f\u0131 kuru oluyor, kendini bu \u015fekilde muhafaza ediyor, 6 ay boyunca bozulmaz. Biz bunu mart\u0131n sonuna kadar satmaya devam ediyoruz" dedi. (AA)