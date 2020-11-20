Koronavirüs sürecinde talep arttı! Bozulmadan 6 al saklanabiliyor

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinin bazı köylerinde yetişen, bozulmadan 6 ay saklanabilen sulu ve iri tanesiyle bilinen zivzik narı Diyarbakır'da tezgahlardaki yerini aldı.