Koronavirüs'te bir belirti daha! Ayaklara dikkat

ABD'li doktorlar 'koronavir\u00fcs parmaklar\u0131' ad\u0131n\u0131 verdikleri yeni bir koronavir\u00fcs semptomu daha ke\u015ffetti!,Bilim insanlar\u0131na g\u00f6re mavi veya mor renge d\u00f6n\u00fc\u015fen ayak parma\u011f\u0131 lezyonu hastal\u0131\u011f\u0131n erken belirtisi olarak ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.,USA Today'\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, uzmanlar bu semptomu, mavi veya mor renge d\u00f6n\u00fc\u015fen ayak parma\u011f\u0131 lezyonu olarak tan\u0131mlad\u0131. Bilim insanlar\u0131na g\u00f6re, enfeksiyonun bu \u015fekilde tezah\u00fcr\u00fc hem akut solunum s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 sendromu olan a\u011f\u0131r hastalarda hem de \u00e7ocuklarda da dahil olmak \u00fczere hastal\u0131\u011f\u0131 asemptomatik seyreden gen\u00e7lerde g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Ayn\u0131 zamanda bu durum, testin negatif \u00e7\u0131kabilece\u011fi hastal\u0131\u011f\u0131n en erken evresinde bir belirti olarak ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.,DOKUNULDU\u011eUNDA YANMA VE ACI H\u0130SS\u0130 OLU\u015eUYOR,Pennsilvanya \u00dcniversitesi'nden enfeksiyon hastal\u0131klar\u0131 uzman\u0131 Ebbing Lautenbach, ayak parmaklar\u0131nda beliren lekelere dokunuldu\u011funda yanma ve ac\u0131 hissi duyuldu\u011funu belirtti. ,Massachusetts Hastanesi Acil Servis \u015eefi Susan Wilcox ise, \u015fiddetli grip veya viral pn\u00f6monisi olan hastalarda benzer semptomlar\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydetti.,.,Lautenbach, parmaklar\u0131n morarmas\u0131n\u0131n enfeksiyona lokal inflamatuar bir tepki veya kan damarlar\u0131n\u0131n t\u0131kanmas\u0131n\u0131n bir tezah\u00fcr\u00fc olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.