Koronavirüs tehdidinden ailesini korumak için minibüste kalıyor!

Trabzonlu Fatih Turan, k\u0131zlar\u0131 i\u00e7in k\u00f6ydeki evinin \u00f6n\u00fcne demir iskele \u00fczerine kondurdu\u011fu 1985 model minib\u00fcste yat\u0131p kalk\u0131yor. \u00d6zel bir \u015firkette \u00e7al\u0131\u015fan Turan, koronavir\u00fcs nedeniyle ailesini korumak i\u00e7in minib\u00fcste kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.,Vin\u00e7 yard\u0131m\u0131yla bu minib\u00fcs\u00fc demir iskele \u00fczerine konduran Turan, minib\u00fcs\u00fcn i\u00e7erisini antika e\u015fyalarla donatt\u0131. K\u0131zlar\u0131n\u0131n a\u011fa\u00e7 ev iste\u011fini minib\u00fcsten ev yaparak ger\u00e7ekle\u015ftiren Turan, bug\u00fcnlerde ise k\u0131zlar\u0131n\u0131n zaman ge\u00e7irmesi i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcste kal\u0131yor. ,Trabzon\u2019un Ma\u00e7ka il\u00e7esinde ya\u015fayan 42 ya\u015f\u0131ndaki Fatih Turan, iki k\u0131z\u0131n\u0131n a\u011fa\u00e7 ev iste\u011fini \u2018Karadenizli yine akl\u0131n\u0131 kulland\u0131\u2019 dedirten bir fikirle ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Lise \u00f6\u011frencisi k\u0131zlar\u0131n\u0131n iste\u011fini ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in bir fikir d\u00fc\u015f\u00fcnen Turan, arkada\u015f\u0131n\u0131n hurdaya verece\u011fi minib\u00fcs\u00fc sat\u0131n ald\u0131. ,Koronavir\u00fcs nedeniyle ailesini korumak i\u00e7in minib\u00fcste kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Turan, \u201cNormalde bu arac\u0131 \u00e7ocuklar\u0131m i\u00e7inde oturur e\u011flenir diye yapm\u0131\u015ft\u0131m. Ama \u015fu anda vir\u00fcs nedeniyle \u00e7ocuklar\u0131m de\u011fil de ben kullan\u0131yorum. ,Minib\u00fcs\u00fcn \u00e7ok ziyaret\u00e7isinin oldu\u011funu vurgulayan Turan, \u201cArabada kalman\u0131n iyi durumlar\u0131 da var. Evde kad\u0131n d\u0131rd\u0131r\u0131ndan kurtuluyoruz burada kafam\u0131z\u0131 dinliyoruz. ,Sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 1985 model minib\u00fcs\u00fc \u2018\u00c7i\u00e7ek Abbas\u2019 filmindeki gibi turuncu renge boyatan Turan, minib\u00fcs\u00fc yerle\u015ftirmek i\u00e7in Esiro\u011flu mahallesindeki evlerinin kar\u015f\u0131s\u0131na demir iskele yapt\u0131rd\u0131. ,Araban\u0131n \u00e7ok ziyaret\u00e7isi var. Buraya gelenleri a\u011f\u0131rl\u0131yoruz. \u015eu anda vir\u00fcs nedeniyle kimseyi alm\u0131yoruz. Buras\u0131 ticari bir yer de\u011fil. \u0130steyen gelip oturabilir. ,Soka\u011fa \u00e7\u0131kmayal\u0131m. Kimse ben gencim bana bir \u015fey olmaz demesin. Devletimizin evde kal \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131na uyal\u0131m\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u00d6zel sekt\u00f6rde \u00e7al\u0131\u015fan Turan, t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs (Covid-19) nedeniyle ailesini korumak i\u00e7in minib\u00fcste yat\u0131yor. \u0130\u015ften \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 gibi minib\u00fcse gelen Turan, zaman\u0131n b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc k\u0131zlar\u0131 i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs evde ge\u00e7iriyor.,KAYNAK: \u0130HA,K\u0131zlar\u0131m a\u011fa\u00e7 ev istemi\u015fti ama bende a\u011fa\u00e7 ev yerine bu arac\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131m. \u00d6zel sekt\u00f6r \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 oldu\u011fum i\u00e7in g\u00fcnde 4-5 saat \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Eve gelince \u00e7ocuklar haliyle tedirgin oluyor. Bende \u00e7ocuklara \u00e7ok yana\u015fmaktansa vaktimi arabada ge\u00e7irmeyi tercih ediyorum\u201d dedi.,YER: TRABZON! Koronavir\u00fcs tehdidinden ailesini korumak i\u00e7in \u00f6yle bir yerde kal\u0131yor ki...