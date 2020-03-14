Koronavirüs testi ücretli mi?

ABD’de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan corana virüs testi Türkiye’de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap açıkladı. Prof. Azap, süreci şöyle anlattı: