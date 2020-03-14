Koronavirüs testi ücretli mi?

ABD\u2019de sigortas\u0131 olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan corana vir\u00fcs testi T\u00fcrkiye\u2019de \u00fccretli mi? Bu test ka\u00e7 ki\u015fiye yap\u0131ld\u0131? Bilim Kurulu \u00dcyesi Prof. Dr. Alpay Azap a\u00e7\u0131klad\u0131. Prof. Azap, s\u00fcreci \u015f\u00f6yle anlatt\u0131:\r\n,D\u00fcnyada biz de dahil d\u00f6rt \u00fclkede \u00fcretiliyor. Ge\u00e7en haftaya kadar T\u00fcrkiye\u2019de hastal\u0131k g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi i\u00e7in primerleri yurtd\u0131\u015f\u0131na sat\u0131yorduk.\r\n,Ancak ge\u00e7en haftadan itibaren vaka g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in art\u0131k g\u00f6ndermiyoruz. T\u00fcrkiye\u2019deki \u00fcretimin haftal\u0131k 2 bin primer haz\u0131rlama kapasitesi var. Ancak test say\u0131lar\u0131n\u0131 art\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. T\u00fcrkiye\u2019de bu test \u00fccretli de\u011fil.\r\n,Laboratuvarda, \u00f6rnekte arad\u0131\u011f\u0131m\u0131z RNA var m\u0131 yok mu diye bak\u0131l\u0131yor.\r\n,T\u00fcrkiye \u015fimdiye kadar 4 bini a\u015fk\u0131n ki\u015fiye test yapt\u0131. Bu rakam d\u00fcnya geneline g\u00f6re az gibi gelebilir ancak \u015f\u00fcpheli vaka say\u0131s\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda yeterli.\r\n,Amerikan dizilerinde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz genetik materyali \u00e7o\u011faltma y\u00f6ntemi bu. \u00d6rne\u011fi hastal\u0131\u011f\u0131n RNA\u2019s\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmam\u0131z gerekiyor. Buna PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) deniyor.Hastal\u0131\u011f\u0131n RNA\u2019s\u0131n\u0131 \u00e7o\u011faltmak i\u00e7in \u00fcretilen \u2018primer\u2019 ticari olarak sat\u0131l\u0131yor. Biz T\u00fcrkiye olarak bir ay \u00f6nceden \u2018primer\u2019\u0131 \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131k.\r\n,Corona belirtileri g\u00f6steren biri hastaneye gitti\u011finde burun ve bo\u011faz \u00f6rnekleri al\u0131n\u0131yor. \u00d6rnek vir\u00fcs\u00fcn canl\u0131 kalmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bir ya\u015fam ortam\u0131na yani \u201cbesi\u201d ortam\u0131na al\u0131n\u0131p labarotuvara g\u00f6nderiliyor.\r\n,Yurtd\u0131\u015f\u0131 ba\u011flant\u0131s\u0131, y\u00fcksek ate\u015f ve \u00f6ks\u00fcr\u00fck gibi belirtileri ta\u015f\u0131yanlara yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in \u015f\u00fcpheli vaka say\u0131s\u0131 az.\r\n,Koronavir\u00fcs testi \u0130stanbul, Ankara, Erzurum, Antalya, \u0130zmir ve Adana'daki 6 viroloji laboratuvar\u0131nda yap\u0131l\u0131yor. \r\n(H\u00fcrriyet)