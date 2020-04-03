Koronavirüse dirençli hale gelmek mümkün mü? İşte cevabı

Bilim insanlar\u0131na g\u00f6re, COV\u0130D-19 hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 bir kez atlatm\u0131\u015f ki\u015filerde, bu hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 v\u00fccudun ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k kazanm\u0131\u015f olma ihtimali var. ,Alman Helmholtz Enfeksiyon Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Merkezi\u2019nde g\u00f6revli virolog Melanie Brinkmann ve Gie\u00dfen \u00dcniversitesi Viroloji Enstit\u00fcs\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Friedemann Weber, mevcut bulgulara g\u00f6re, yeni tip corona vir\u00fcse yakalananlarda v\u00fccudun vir\u00fcse kar\u015f\u0131 antikor \u00fcretti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,Uzmanlar\u0131n di\u011fer corona vir\u00fcs t\u00fcrlerinden edindi\u011fi deneyimlere g\u00f6re, enfeksiyounun ard\u0131ndan bir veya iki y\u0131la kadar v\u00fccudun vir\u00fcse diren\u00e7 g\u00f6sterece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Alman \u0130mm\u00fcnoloji Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Thomas Kamradt, \u201cMuhtemelen Sars-CoV-2 vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn bula\u015fmas\u0131ndan sonra en az birka\u00e7 y\u0131l yeni bir enfeksiyona kar\u015f\u0131 koruma olu\u015facak\u201d dedi. \r\n\r\n,Kamradt, benzer vir\u00fcsler hakk\u0131nda bilinenlere g\u00f6re, v\u00fccudun antikor \u00fcreterek, yeni enfeksiyonlara kar\u015f\u0131 savunma mekanizmas\u0131 geli\u015ftirebilece\u011fini s\u00f6yledi. Kamradt, ancak "bu koruma mekanizmas\u0131n\u0131n ne kadar s\u00fcrece\u011fi kandaki antikor yo\u011funlu\u011funun h\u0131z\u0131na yani antikor titresinin (oran\u0131) azalmas\u0131na ba\u011fl\u0131 oldu\u011funa\u201d dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,\u0130htimal var, kesin kan\u0131t yok\r\nAncak t\u00fcm iyimser tahminlere ra\u011fmen, yeni vir\u00fcs ve buna ba\u011fl\u0131 enfeksiyonlar\u0131n hen\u00fcz tam anlam\u0131yla nas\u0131l bir seyir izleyebilece\u011finin bilinmedi\u011finin g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurulmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,Stuttgart Marienhospital Kilinik Laboratuvar Ensit\u00fcs\u00fc Direkt\u00f6r\u00fc Matthias Orth, "V\u00fccutta olu\u015fan antikorlar\u0131n yeni enfeksiyonlara kar\u015f\u0131 koruyucu nitelikte olup olmayaca\u011f\u0131 kesin de\u011fil\u201d diyerek, bunun kandaki antikor yo\u011funlu\u011funa ba\u011fl\u0131 oldu\u011funu ve antikor yo\u011funlu\u011funun hangi seviyeden itibaren vir\u00fcse kar\u015f\u0131 koruyuculuk sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131n bilinmedi\u011fini vurgulad\u0131.