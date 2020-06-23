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Türkiye Gazetesi

Koronavirüste nüfusa göre ölümün en fazla olduğu ülkeler

Koronavirüste nüfusa göre ölümün en fazla olduğu ülkeler

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde can kayıplarına neden oluyor. Salgın nedeniyle 470 binden fazla insan hayatını kaybetti. 122 binden fazla ölümle ABD en fazla can kaybının gerçekleştiği ülke. Ancak ülkeler arasındaki nüfus farklılıkları nedeniyle Covid-19 nedeniyle yaşanan ölüm rakamı ve ölüm oranı arasında fark bulunuyor. Nüfusu daha düşük bazı ülkelerde salgının etkisi gözden kaçabiliyor. Bu haberimizde 10 milyondan fazla nüfusu olan ülkelerdeki ölüm oranlarını derledik. Bu ülkeleri bir milyon kişiye düşen can kaybı sayısına göre sıraladık. İşte nüfusa oranlandığında en fazla ölümün gerçekleştiği 20 ülke...

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