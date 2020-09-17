Koronavirüste vaka sayısı 30 milyonu aştı: İşte Covid-19'un en çok görüldüğü 10 ülke

Aral\u0131k 2019'da \u00c7in'in Wuhan kentinde ba\u015flayan corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 2020 y\u0131l\u0131n\u0131 etkisi alt\u0131na almaya devam ediyor.\r\n,Son 24 saatte 300 binden fazla yeni vakan\u0131n tespit edilmesiyle toplam Covid-19'lu say\u0131s\u0131 30 milyon 36 binin \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u00c7in'den sonra uzun bir s\u00fcre salg\u0131n\u0131n merkezi olarak g\u00f6r\u00fclen Avrupa'da say\u0131lar yava\u015flad\u0131 ancak \u00f6nce ABD daha sonra Latin Amerika ve son olarak Hindistan salg\u0131n\u0131n yeni merkezi konumunda.,Worldometers taraf\u0131ndan derlenen verilere g\u00f6re corona vir\u00fcste vaka say\u0131s\u0131n\u0131n en fazla oldu\u011fu 10 \u00fclke ise \u015f\u00f6yle;,ABD:\r\n6.8 milyon vaka, 201 bin can kayb\u0131,Hindistan\r\n5.1 milyon vaka, 83 bin can kayb\u0131,Brezilya\r\n4.4 milyon vaka, 134 bin can kayb\u0131,Rusya\r\n1 milyon 80 bin vaka, 18 bin 900 can kayb\u0131,Peru\r\n744 bin vaka, 31 bin can kayb\u0131,Kolombiya\r\n736 bin vaka, 23 bin can kayb\u0131,Meksika\r\n676 bin vaka, 71 bin can kayb\u0131,G\u00fcney Afrika\r\n653 bin vaka 15 bin 700 can kayb\u0131,\u0130spanya\r\n614 bin vaka, 30 bin can kayb\u0131,Arjantin\r\n589 bin vaka, 12 bin can kayb\u0131