Koronavirüsten ağaç tepesine yaptıkları evde korunuyorlar

Proje hakk\u0131nda bilgi veren Alihan Say\u0131l\u0131r, \u201c2 ay \u00f6nce projesini haz\u0131rlam\u0131\u015ft\u0131k. Zeminini haz\u0131rlay\u0131p biraz beklettik. 2 hafta \u00f6nce koronavir\u00fcs olaylar\u0131 \u00e7\u0131k\u0131nca i\u015fleri h\u0131zland\u0131rd\u0131k. \u015eehir hayat\u0131ndan uzakla\u015farak do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e olal\u0131m, burada ya\u015famaya karar verelim istedik." ,Elektrik teknisyeni 26 ya\u015f\u0131ndaki Alihan Say\u0131l\u0131r ve \u00f6zel sekt\u00f6rde \u00e7al\u0131\u015fan arkada\u015flar\u0131 Semih Yi\u011fit ve Ert\u00fcrk Akp\u0131nar, Spil Da\u011f\u0131 Milli Park\u0131 mevkisinde bulunan tapulu arazi \u00fczerinde a\u011fa\u00e7 ev yapt\u0131.,3 arkada\u015f do\u011faya zarar vermeden titizlikle 2 hafta s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 7 metre y\u00fckseklikteki a\u011fa\u00e7 evin yap\u0131m\u0131n\u0131 tamamlad\u0131. \u015eehrin kalabal\u0131\u011f\u0131ndan ka\u00e7arak a\u011fa\u00e7 eve s\u0131\u011f\u0131nan 3 arkada\u015f koronavir\u00fcs tehlikesi ge\u00e7ene kadar a\u011fa\u00e7 evde kalmakta kararl\u0131 olduklar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,"H\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131 haz\u0131rlad\u0131k. Boyas\u0131n\u0131 da yapt\u0131ktan sonra sadece i\u00e7 dizayn\u0131 kald\u0131. Bir iki g\u00fcne kadar oturmaya haz\u0131r hale gelecek. Pirin\u00e7, un, makarna, zeytin ya\u011f\u0131m\u0131z, \u00e7ay\u0131m\u0131z her \u015feyimiz burada var. Gerekli olmad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece \u015fehre inmiyoruz. \u0130htiyac\u0131m\u0131z olursa da Sultan Yaylas\u0131ndaki marketten ihtiya\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 gideriyoruz\u201d dedi.,Koronavir\u00fcs tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar a\u011fa\u00e7 evde kalmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Say\u0131l\u0131r, \u201cKoronavir\u00fcs tehlikesi ge\u00e7ene kadar burada kalmay\u0131 planl\u0131yoruz. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kul\u00fcbede 4 ki\u015fi rahat rahat yatabilir. Masraf\u0131 da yakla\u015f\u0131k bin 500 lira civar\u0131nda oldu." ,"\u015eehir hayat\u0131nda \u015fu anda kafeler, restoranlar kapal\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in herkes do\u011faya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Ama \u00e7\u0131karken \u00e7\u00f6plerini de burada b\u0131rak\u0131yorlar. Buradan da onlara sesleniyorum; pisliklerinizi b\u0131rakmay\u0131n. Burada hep pislikleri biz topluyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Manisa\u2019da 3 arkada\u015f, vaka say\u0131s\u0131 h\u0131zla artan koronavir\u00fcs tehlikesinden kendilerini korumak amac\u0131yla ilgin\u00e7 bir yol buldu. ,A\u011fa\u00e7 evi projesinin kendilerinde hep oldu\u011funu anca vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131nda projeyi h\u0131zland\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Semih Yi\u011fit, \u201cA\u011fa\u00e7 ev olay\u0131 akl\u0131m\u0131zda olan bir projeydi. Koronavir\u00fcsten dolay\u0131 yap\u0131m\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rd\u0131k. 2-3 hafta gibi bir s\u00fcrede yap\u0131m\u0131n\u0131 tamamlad\u0131k. \u015eimdi burada kal\u0131yoruz." ,"Vir\u00fcs tehlikesi bitene kadar da burada kalmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Malzemeler tamamen a\u011fa\u00e7tan yap\u0131ld\u0131k. Ekstra bir malzeme kullan\u0131lmad\u0131." ,"A\u011faca da hi\u00e7bir \u015fekilde zarar vermedik. Do\u011faya ve a\u011fa\u00e7lara hi\u00e7bir \u015fekilde zarar verilmeden yap\u0131ld\u0131. \u00c7ivi \u00e7akma ve vida atma i\u015flemi de yok. Kesinlikle do\u011faya zarar vermeden yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.,Kendilerinin de bir do\u011fa a\u015f\u0131\u011f\u0131 olarak a\u011fa\u00e7 evi yapt\u0131klar\u0131 s\u0131rada do\u011faya hi\u00e7bir \u015fekilde zarar vermediklerini belirten Ert\u00fcrk Akp\u0131nar, \u201cBu a\u011fa\u00e7 evi arkada\u015flar\u0131m\u0131zla g\u00fczel bir plan, proje olarak tasarlad\u0131k. \u015eans\u0131m\u0131z da yaver gitti." ,"\u0130ki g\u00fczel a\u011fa\u00e7 bulup \u00e7ok g\u00fczel bir vadi manzaras\u0131 yakalad\u0131k. A\u011fa\u00e7 evi tasarlarken maliyeti bizim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemliydi. Bulabildi\u011fimiz art\u0131k, i\u015fe yaramayan par\u00e7alarla yapmaya \u00f6zen g\u00f6sterdik. Dayan\u0131kl\u0131l\u0131k olarak ana malzemeleri kaliteli kulland\u0131k. Do\u011faya hi\u00e7bir zarar vermeden yapmaya \u00f6zen g\u00f6sterdik\u201d dedi.,Vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 boyunca a\u011fa\u00e7 evde kalacaklar\u0131n\u0131 belirten Akp\u0131nar, \u201cBu i\u015fe ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda koronavir\u00fcs olaylar\u0131 hen\u00fcz yoktu. Ama \u00fclkemizde de koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 artt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in biz de bir \u00f6nlem olarak kendimizi buraya att\u0131k.","Koronavir\u00fcs ortadan kalkana kadar, her yer g\u00fcvenli olana kadar burada kalmay\u0131 planl\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.,3 arkada\u015f vir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 hem kendilerini kent hayat\u0131ndan izole etti hem de do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e ya\u015faman\u0131n keyfini \u00e7\u0131kard\u0131.