Koronavirüsü atlatanlarla ilgili şoke eden araştırma

Koronavir\u00fcs\u00fc atlatanlarla ilgili \u015foke eden bir ara\u015ft\u0131rma yap\u0131ld\u0131.,\u0130ngiltere Ulusal \u0130statistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester \u00dcniversitesi ile y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fma \u00e7er\u00e7evesinde Kovid-19'u atlatan 47 bin 780 ki\u015fi takip edildi.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmada hastalar\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 30'unun (14 bin 140 ki\u015fi), Kovid-19'u atlatt\u0131ktan sonraki 140 g\u00fcn i\u00e7inde kardiyovask\u00fcler sorunlarda art\u0131\u015f, solunum g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc ve y\u00fcksek \u015feker \u015fikayetleriyle tekrar hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bu ki\u015filerin y\u00fczde 12,3'\u00fcn\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi g\u00f6zlendi.\r\n\r\n,Kovid-19'u atlatt\u0131ktan sonraki ilk 5 ayda solunum g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc geli\u015fenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 6 bin 85 oldu\u011fu, bunlar aras\u0131nda tekrar hastaneye kald\u0131r\u0131lma riski en y\u00fcksek grubu, ya\u015fl\u0131lar ile Afrika-Asya k\u00f6kenlilerin olu\u015fturdu\u011funa dikkat \u00e7ekildi.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rman\u0131n bulgular\u0131 hen\u00fcz hakemli dergide yay\u0131nlanmazken, incelenen hastalar\u0131n ya\u015f ortalamas\u0131n\u0131n 65 oldu\u011fu, 2020'nin ilk 8 ay\u0131nda Kovid-19 tan\u0131s\u0131yla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131klar\u0131 ve iyile\u015fmelerinin ard\u0131ndan taburcu edildikleri belirtildi.\r\n\r\n,University College London'\u0131n \u0130ngiltere'deki n\u00f6roloji dergisi Brain'de yay\u0131mlanan ara\u015ft\u0131rmas\u0131 da Kovid-19 ile deliryum, beyin iltihab\u0131, fel\u00e7 ve sinir hasar\u0131 gibi n\u00f6rolojik komplikasyonlar aras\u0131nda ili\u015fki oldu\u011funu ortaya koymu\u015ftu.\r\n\r\n,.