Koronavirüsü ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

\u0130\u015fte koronavir\u00fcs\u00fc ile ilgili do\u011fru bilinen 10 yanl\u0131\u015f\r\n,TAMAM, so\u011fan ve sar\u0131msak s\u00fclf\u00fcr g\u00fc\u00e7leri, alisin ve kuvarsetin zenginlikleri ile \u201cdo\u011fal \u015fifalar\u201d ama koronavir\u00fcsten korunma gibi ciddi bir i\u015fi sadece onlara ihale etmek yanl\u0131\u015f olur. Hele hele her g\u00fcn 4-5 di\u015f sar\u0131msak, 2-3 so\u011fan\u0131 \u00e7i\u011f \u00e7i\u011f yemek mideye de toplumsal ili\u015fkilere de ihanet say\u0131l\u0131r! Hastaysan\u0131z, koronavir\u00fcs ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z ya da yayd\u0131\u011f\u0131n\u0131z kesin mi? O zaman ikisini de rahat\u00e7a yiyin. Bu sayede kokunuzdan ho\u015flanmayanlar sizden uzak dururlar, neticede de vir\u00fcsten korunma imk\u00e2n\u0131 yakalam\u0131\u015f olurlar. Mesele \u015fudur: Yeterli, dengeli, \u00e7e\u015fitli beslenin, bol sebze meyve, protein t\u00fcketin yeter.,TUR\u015eULARIN, \u00f6zellikle de lahanas\u0131, salatal\u0131\u011f\u0131, sar\u0131msa\u011f\u0131, so\u011fan\u0131 bol bir tur\u015fu ziyafetinin probiyotik zenginli\u011fi sayesinde ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131za g\u00fc\u00e7 verece\u011fi do\u011frudur. Ne var ki bu do\u011fal g\u00fcc\u00fcn sizi muhtemel bir koronavir\u00fcs sald\u0131r\u0131s\u0131ndan koruyaca\u011f\u0131n\u0131 garanti etmek zordur. Makul miktarda d\u00fczenli tur\u015fu t\u00fcketin ama midenizi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcp abart\u0131ya da ka\u00e7may\u0131n.,DO\u011eRUDUR, y\u00fczde 60 ve \u00fczerinde alkol i\u00e7eren her t\u00fcrl\u00fc el temizleyicisi (\u00f6rne\u011fin kolonya) elinizdeki vir\u00fcsleri an\u0131nda yok eder. Ne var ki \u201calkol\u201d ile vir\u00fcs \u00f6l\u00fcm\u00fc sadece el temizli\u011finde ge\u00e7erli. Elleri temizleyerek de\u011fil de alkol i\u00e7erek vir\u00fcsleri \u00f6ld\u00fcrmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmek ise son derece riskli ve tehlikeli. Konu vir\u00fcs enfeksiyonu ise alkolden kesinlikle uzak durun.\r\n,\u201cTUZLU su\u201d ile gargaraya (tuzsuz bile olabilir) evet ama \u201cklorin dioksit\u201d eklenmi\u015f su ile gargara ya da \u201csirke\u201d ile gargaraya hay\u0131r! D\u00fczenli ve s\u0131k aral\u0131klarla yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z do\u011fal gargaralar \u201cmekanik temizleme\u201d yolu ile yarar. Ne var ki devreye klorin dioksit gibi \u201criskli kimyasallar\u201d girdi mi i\u015fler an\u0131nda riskli hale geliverir.,D\u00dcZENL\u0130 su i\u00e7mek susuz kalmaman\u0131z\u0131 garanti eden makul ve yerinde bir tavsiyedir ama konu \u201ckoronavir\u00fcslerden korunma\u201d oldu\u011funda i\u015fe yaramaz. Hele hele bu suyu \u201cy\u00fcksek \u0131s\u0131da\u201d tutup, a\u011f\u0131z ve bo\u011faz mukozas\u0131n\u0131 yakarak yaralamak fayda yerine zarar bile verebilir. Tavsiyem \u015fu: S\u0131k aral\u0131klarla \u0131l\u0131k su yudumlay\u0131n ama bunu \u201cvir\u00fcsleri mideye yollay\u0131p mide asidi ile \u00f6ld\u00fcrmek i\u00e7in\u201d de\u011fil, susuz kalmay\u0131p ile ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131za destek olmak i\u00e7in yap\u0131n.,\u201cG\u00dcM\u00dc\u015e suyu i\u00e7ip koronavir\u00fcsleri yok etme\u201d tavsiyesi as\u0131ls\u0131z bir Amerikan bir r\u00fcyas\u0131d\u0131r. Tavsiyenin kayna\u011f\u0131 da zaten ABD\u2019li saf ve iyi niyetli bir TV \u015fovmenidir. Kolloidal g\u00fcm\u00fc\u015f s\u0131v\u0131s\u0131 i\u00e7menin b\u0131rak\u0131n faydas\u0131n\u0131, ciddi toksik etkisi olabilir. B\u00f6breklerinize ve cildinize ciddi zararlar verebilir.,KORONAV\u0130R\u00dcSLER s\u0131caktan yani \u201cy\u00fcksek \u0131s\u0131dan\u201d ho\u015flanm\u0131yor. Ne var ki a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cak i\u00e7ecekler a\u011f\u0131z-bo\u011faz b\u00f6lgesini yak\u0131p kavurarak \u201ckoruyucu epitel tabakay\u0131\u201d ve \u201c\u00f6nleyici ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k salg\u0131lar\u0131n\u0131\u201d tahrip etti\u011finden, size faydadan \u00e7ok zarar verebiliyor. K\u0131sacas\u0131 ne s\u0131cak su i\u00e7mek, ne de s\u0131cak bitki \u00e7aylar\u0131 ile keyif yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmek koronavir\u00fcslerin pek umurunda de\u011fil. Tam tersine keyiflerini artt\u0131rabiliyor. S\u0131cak sudan mutlaka faydalanmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z tavsiyem \u015fu: Havlu ve \u00e7ar\u015faflar\u0131n\u0131z\u0131 60 derece ve \u00fczerinde s\u0131cak su ile y\u0131kay\u0131n\u0131z, bu \u00f6nlem i\u015fe yarayabilir.,BU tam bir sa\u00e7malama ve yanl\u0131\u015f\u0131 yanl\u0131\u015fla cilalama tavsiyesidir. Kelle pa\u00e7a \u00e7orbas\u0131, tavuk suyu \u00e7orbas\u0131, domates \u00e7orbas\u0131, balkaba\u011f\u0131 ya da tarhana \u00e7orbas\u0131 olmalar\u0131 fark etmiyor, \u00e7orbalar\u0131n her biri bize iyi geliyor. Ne var ki, \u015fifa meselesini asla ve asla ila\u00e7 meselesi ile kar\u0131\u015ft\u0131rmak, b\u00f6yle ciddi bir konuda \u201ctrib\u00fcnlere oynamay\u0131\u201d b\u0131rak\u0131p bilimsel verilere bakmay\u0131 zorunlu hale getiriyor.,HAYIR, yeterli de\u011fil! Maske sizi vir\u00fcs\u00fc kapmaktan korumaz. Sadece siz hasta iseniz vir\u00fcs\u00fc ba\u015fkalar\u0131na bula\u015ft\u0131rman\u0131za engel olabilir. Maskeye de\u011fil, el temizli\u011fine g\u00fcvenin. Maskenizi de\u011fil, elinizi temiz tutun.!!\r\n\r\nYANLI\u015e 10 - El dezenfektanlar\u0131 sorunu \u00e7\u00f6zer\r\nM