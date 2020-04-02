Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak o anları ilk kez anlattı!

,Kendisi gibi vir\u00fcs\u00fc kapan e\u015fi \u015e\u00fckran Albayrak ve o\u011flu Hikmet Albayrak'la hastanede tedavi g\u00f6ren Galatasaray \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahim Albayrak 15 g\u00fcn sonra taburcu oldu.,Abdurrahim Albayrak, ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 Sabah Gazetesi'nden Levent T\u00fczemen'e \u015f\u00f6yle anlatt\u0131:,HANG\u0130 BEL\u0130RT\u0130LER VARDI? \r\nAte\u015f, \u00f6ks\u00fcr\u00fck, halsizlik vard\u0131. Yani grip ya da so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7irdi\u011finiz zaman ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u015feyler. \u015eikayetlerim devam edince doktoruma ba\u015fvurdum. Hastaneye gittim tetkikler yap\u0131ld\u0131.,Koronavir\u00fcs testimin pozitif \u00e7\u0131kmas\u0131yla da iki hafta s\u00fcren bir hastane s\u00fcreci ya\u015fad\u0131m. Elbette s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131m oldu.,\u00d6NEML\u0130 OLAN PS\u0130KOLOJ\u0130 \r\nFakat \u00e7ok iyi bir sa\u011fl\u0131k heyeti taraf\u0131ndan tedavime ba\u015fland\u0131. \u00d6nce ate\u015fim sonra \u00f6ks\u00fcr\u00fc\u011f\u00fcm git gide azald\u0131. Burada \u00f6nemli olan insan\u0131n psikolojisi.,Moraliniz iyi olursa emin olun ki ila\u00e7larla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane s\u00fcresince yaln\u0131z kald\u0131m. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim.,Ayn\u0131 hastal\u0131\u011fa yakalanan o\u011flum ve e\u015fimi g\u00f6remedi\u011fim i\u00e7in onlar i\u00e7in de elimden sadece dua etmek geldi. Binlerce telefon ve mesaj ald\u0131m.,\u00c7o\u011funa cevap veremedim. Ama hepsi moral oldu. Hastal\u0131\u011f\u0131n ya\u015fla ilgisi var ama insan\u0131n moralinin yerinde olmas\u0131 her \u015feyden \u00f6nemli.,EV\u0130N\u0130ZDE KALIN \r\nSize diyorum ki evinizde kal\u0131n, devletimizi dinleyin. Hastanelerimiz, doktorlar\u0131m\u0131z m\u00fckemmel. Evde kal\u0131rsak onlar\u0131n da i\u015fi rahatlar.,Evde kal hastanede kalma. Bunu s\u00fcrekli s\u00f6yl\u00fcyorum. S\u00f6ylemeye de devam edece\u011fim.,Albayrak'la birlikte e\u015fi \u015e\u00fckran Albayrak ve o\u011flu Hikmet Albayrak da Koronavir\u00fcs'e yakalanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,EVDE DE\u011e\u0130L \u015e\u0130RKETTE \r\nTaburcu edilmelerinin ard\u0131ndan \u015e\u00fckran Han\u0131m evlerinde kal\u0131rken Abdurrahim Albayrak, tedbir ama\u00e7l\u0131 \u015firketinde kendisine ait \u00f6zel odaya yerle\u015fti.,Odan\u0131n her t\u00fcrl\u00fc izolasyonun sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.