Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı

Almanya'da bilim adamlar\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 bir ara\u015ft\u0131rma sonucuna g\u00f6re, koronavir\u00fcs\u00fcn insan\u0131 nas\u0131l hasta etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Aral\u0131k 2019'da \u00c7in'in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve k\u0131sa s\u00fcrede t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle d\u00fcnya genelinde 1 milyon 131 bini a\u015fk\u0131n insan hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 41 milyondan fazla insan \u00f6l\u00fcmc\u00fcl salg\u0131na yakaland\u0131.,NewsMedicalLifeSciences sitesinin haberine g\u00f6re ke\u015fif, M\u00fcnih Teknik \u00dcniversitesinde g\u00f6revli Mika Simons liderli\u011findeki n\u00f6rologlar ve Helsinki \u00dcniversitesinden virolog Giuseppe Balistreri \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde yap\u0131ld\u0131. Balistreri'nin ekibi, SARS-CoV-2'nin (Covid-19), 2003 y\u0131l\u0131nda patlak veren salg\u0131n\u0131n ba\u015frol oyuncusu SARS-CoV (SARS) ile ayn\u0131 resept\u00f6r\u00fc, yani ACE2'yi kullan\u0131rken nas\u0131l b\u00f6yle farkl\u0131 bi\u00e7imde yay\u0131l\u0131m g\u00f6sterdi\u011fine odakland\u0131.,Bu farkl\u0131l\u0131\u011f\u0131n nedenini \u00e7\u00f6zmek isteyen bilim adamlar\u0131, viral y\u00fczey proteinlerini, bir di\u011fer deyi\u015fle vir\u00fcs\u00fcn sivri u\u00e7lar\u0131n\u0131 inceledi. Balistreri, "Eski akrabas\u0131yla k\u0131yasland\u0131\u011f\u0131nda yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn, y\u00fczey proteinlerine 'fazladan bir par\u00e7a' katm\u0131\u015f oldu\u011funu, bu par\u00e7an\u0131n, Ebola, HIV ve ku\u015f gribinin \u00e7ok patojenik t\u00fcrleri dahil bir\u00e7ok y\u0131k\u0131c\u0131 insan vir\u00fcs\u00fcnde bulundu\u011funu" a\u00e7\u0131klad\u0131.,Bu ke\u015fif do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten uluslararas\u0131 ekip, neuropilin-1'i antikorlarla bloke etti ve laboratuvar h\u00fccre k\u00fclt\u00fcrlerinde enfeksiyonu \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde azaltmay\u0131 ba\u015fard\u0131.Balistreri, "ACE2'yi h\u00fccreye giri\u015fi sa\u011flayan bir kap\u0131 gibi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrseniz, bu durumda neuropilin-1 vir\u00fcs\u00fc o kap\u0131ya y\u00f6nlendiren fakt\u00f6r olabilir. ,Bu bulgudan yola \u00e7\u0131kan bilim adamlar\u0131, Fin biyokimya Profes\u00f6r\u00fc Ari Helenius ve Estonya'da Tartu \u00dcniversitesinde g\u00f6revli kanser biyolo\u011fu Profes\u00f6r Tambet Teesalu i\u015f birli\u011finde SARS-CoV-2'deki bu fazladan par\u00e7an\u0131n, solunum yolu, damarlar ve sinirlerde bol miktarda bulunan neuropilin-1 resept\u00f6r\u00fcne ba\u011flanabildi\u011fini ortaya koydu.,ACE2, bir\u00e7ok h\u00fccrede \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck seviyelerde d\u0131\u015fa vurulur. Bu nedenle vir\u00fcs\u00fcn kap\u0131lar\u0131 bulmas\u0131 kolay de\u011fildir. Neuropilin-1 gibi di\u011fer fakt\u00f6rler de vir\u00fcs\u00fcn kap\u0131y\u0131 bulmas\u0131na yard\u0131m edebilir." de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.,.,Koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken, Almanya'da yeni bir ara\u015ft\u0131rma yap\u0131ld\u0131. Ara\u015ft\u0131rmada, Covid-19'un insan h\u00fccrelerini etkili bi\u00e7imde enfekte etmek i\u00e7in Neuropilin-1 adl\u0131 bir resept\u00f6r\u00fc kullanabildi\u011fi tespit edildi.