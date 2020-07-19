Köy hayatını seçti, markalaşan hobisi ile Avrupa’ya bal ihracatına geçti

Burada hobi olarak tek kovan ile arac\u0131l\u0131\u011fa ba\u015flayan Saka, daha sonra kovanlar\u0131n\u0131 \u00e7o\u011faltmaya ba\u015flad\u0131. ,10 y\u0131l \u0130stanbul\u2019da tekstilcilik yapan 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Mehmet Saka (42), \u015fehir hayat\u0131ndan ka\u00e7arak 2006 y\u0131l\u0131nda Sivrice il\u00e7esi G\u00f6zeli k\u00f6y\u00fc Simotlar mezras\u0131na yerle\u015fti.,Ard\u0131ndan profesyonel ar\u0131c\u0131 olan Saka, kendi bal markas\u0131n\u0131 olu\u015fturarak tescilini ald\u0131. \u015eu anda ailesi ile ar\u0131c\u0131l\u0131k yapan ve 190 kovan\u0131 bulunan Saka, yurt i\u00e7inin yan\u0131 s\u0131ra yurt d\u0131\u015f\u0131na da a\u00e7\u0131ld\u0131. ,Rusya\u2019ya ve ayn\u0131 zamanda \u0130talya \u00fczerinden de Avrupa \u00fclkelerine bal ihracat\u0131 yapan Saka, bu y\u0131lki hasad\u0131na ba\u015flad\u0131. 2 ton rekolte bekledi\u011fini dile getiren Saka, yakla\u015f\u0131k 200 bin lira gelir elde etmeyi planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,Hasada ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Mehmet Saka, \u201cHasad\u0131m\u0131z da Allah'a \u015f\u00fck\u00fcrler olsun iyiydi. Bal\u0131m\u0131z\u0131 ald\u0131k, in\u015fallah t\u00fcketime sunaca\u011f\u0131z. \u0130stanbul\u2019da hayat \u015fartlar\u0131 zor ve sosyal ya\u015fam yok. Yani orada tamam\u0131yla betonla\u015fm\u0131\u015f bir \u015fekilde bir hayat var. Zaten ben daha \u00f6nce de k\u00f6ydeydim, \u0130stanbul\u2019a gitmi\u015ftim. Benim hayalimde de bunlar olan \u015feylerdi. \u0130stanbul\u2019dan geldim ve ar\u0131c\u0131l\u0131\u011fa ba\u015flad\u0131m. \u0130lk ba\u015fta bir kovan ald\u0131m, bir y\u0131l tecr\u00fcbe edindim. Daha sonra bir kovan\u0131 iki tane yapt\u0131m. Di\u011fer y\u0131l 8 tane ekleyerek devam ettirdim\u201d dedi.,\u0130lk ba\u015fta hobi olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Saka, \u201cBir ar\u0131m\u0131z olsun da bal\u0131m\u0131z gelsin gibiydi. \u0130\u015fin i\u00e7ine girip, zevkli, bereketli ve kazan\u00e7l\u0131 oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcnce bu i\u015fi geli\u015ftirdim. \u015eu anda 190 tane kovan\u0131m var. Yani bu sene 2 ton kadar organik bal bekliyorum. 2 tondan y\u0131ll\u0131k gelirim 200 bin lira kadar bir gelir elde ediyorum. 200 bin liran\u0131n masraf\u0131 da 20 ile 30 bin lira bir masraf\u0131 oluyor. Biz ailece \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00c7ocuklar\u0131mla birlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Senelik olarak sadece biz y\u0131lda tek bir sefer bal hasad\u0131 yap\u0131yoruz. Sabit ar\u0131c\u0131y\u0131z, bizim buras\u0131 yaylad\u0131r. O \u015fekil ge\u00e7imimizi yap\u0131yoruz. Ger\u00e7ekten de ar\u0131c\u0131l\u0131k keyifli ve zevkli bir i\u015f. Ayn\u0131 zamanda g\u0131da olarak da \u00fcretti\u011fimiz bal \u015fifad\u0131r. Ben bal\u0131 \u00f6zellikle t\u00fcketiciye bizzat kendim iletiyorum, t\u00fcketiciye sunuyorum. Arac\u0131y\u0131 pek araya koymuyorum. \u0130stanbul\u2019a g\u00f6t\u00fcr\u00fcyordum. Oradan ye\u011fenim markala\u015f\u0131p yurt d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6nderebilece\u011fimizi s\u00f6yledi. Markam\u0131z\u0131 Bal Do\u011fas\u0131 olarak tescil ettirdik. Rusya\u2019ya ve \u0130talya \u00fczerinden de Avrupa\u2019ya da bal g\u00f6nderiyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,\u015eehrin s\u0131k\u0131c\u0131 oldu\u011funu aktaran Saka, \u201c\u00c7\u00fcnk\u00fc hi\u00e7bir do\u011fall\u0131k yok. Do\u011fall\u0131k olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in adam ister istemez s\u0131k\u0131l\u0131yor. Burada stres yok, do\u011fayla ba\u015f ba\u015fas\u0131n. Daha huzurlu bir \u015fekilde ya\u015fam kalitesi y\u00fcksek olan bir hayatt\u0131r buras\u0131. Ar\u0131lara bir \u00e7ocuk gibi bak\u0131yorum. Her zaman g\u00fcnde iki \u00fc\u00e7 sefer kontrol ve takip ediyorum. Hangi ar\u0131n\u0131n nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 her g\u00fcn g\u00fcnde iki \u00fc\u00e7 defa inceleyerek bir \u00e7ocuk gibi, bir bebek gibi bak\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.,\u0130stanbul\u2019dan k\u00f6ye geldiklerini dile getiren Muhammed Ra\u015fit Saka ise, \u201cK\u00f6yde ailemizle beraber \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Ar\u0131lar\u0131m\u0131z var hasad\u0131m\u0131z\u0131 alaca\u011f\u0131z. Hasad\u0131m\u0131z\u0131 ald\u0131ktan sonra s\u00fczme yapaca\u011f\u0131z. Organik kara kovan bal\u0131m\u0131z var. Sonra petek bal\u0131 alaca\u011f\u0131z. Onlar\u0131 ald\u0131ktan sonra sat\u0131\u015fa sunaca\u011f\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.