Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazandığı para dudak uçuklatıyor

Sivas’ta köyüne kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor.