Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazandığı para dudak uçuklatıyor

Sivas\u2019ta k\u00f6y\u00fcne kurdu\u011fu b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan \u00e7iftli\u011finde y\u0131ll\u0131k 600 bin TL kar elde eden Adem \u015eahin, hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015fan vatanda\u015flara \u00f6rnek oluyor.,Sivas kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Kabasakal k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Adem \u015eahin, baba mesle\u011fi olan hayvanc\u0131l\u0131kla \u00e7ocuklu\u011fundan itibaren u\u011fra\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Uzun y\u0131llard\u0131r hayali olan b\u00fcy\u00fckba\u015f s\u00fct \u00e7iftli\u011fini Tar\u0131m ve K\u0131rsal Kalk\u0131nmay\u0131 Destekleme Kurumu\u2019ndan (TKDK) ald\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 60 hibeyle kuran \u015eahin, 2 milyon 300 bin TL\u2019ye mal etti\u011fi \u00e7iftli\u011finde y\u0131ll\u0131k 600 bin TL kar elde ediyor.,Teknolojik aletlerle donatt\u0131\u011f\u0131 \u00e7iftli\u011fini 3 ki\u015fiyle i\u015fleten \u015eahin, \u00e7iftli\u011finde 200 hayvana sahip. \u00c7iftli\u011finde bulunan 90 inekten g\u00fcnl\u00fck 2 bin litre s\u00fct elde eden i\u015fletmeci, hayvanlar\u0131n s\u00fct\u00fcnden elde etti\u011fi gelirle, i\u015fletmenin giderlerini kar\u015f\u0131l\u0131yor. Buza\u011f\u0131 ve kurbanl\u0131k sat\u0131\u015f\u0131 da yapan \u015eahin, i\u015fletmesinde y\u0131ll\u0131k 80 hayvan\u0131n sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 yap\u0131yor. 2017 y\u0131l\u0131nda faaliyete ba\u015flayan \u00e7iftli\u011fini 3 y\u0131ld\u0131r i\u015fleten \u015eahin, \u00e7iftli\u011fin kurulumuna yapt\u0131\u011f\u0131 harcamay\u0131 4 y\u0131lda \u00e7\u0131karmay\u0131 hedefliyor.,TKDK Sivas \u0130l Koordinat\u00f6r\u00fc Muhammed Ali Gen\u00e7 de, Kabasakal k\u00f6y\u00fcnde bulunan b\u00fcy\u00fckba\u015f s\u00fct \u00e7iftli\u011fine gelerek i\u015fletmeci Adem \u015eahin\u2019den \u00e7iftlik hakk\u0131nda bilgi ald\u0131.,3 y\u0131ld\u0131r i\u015flettikleri tesisin gelirinden memnun olduklar\u0131n\u0131 belirten \u015eahin, 3 y\u0131ll\u0131k s\u00fcre\u00e7te hayvan say\u0131s\u0131n\u0131 90\u2019dan 200\u2019e \u00e7\u0131kartt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u015eahin, \u201cBiz tesisimizi 2016 y\u0131l\u0131nda TKDK\u2019dan y\u00fczde 60 hibe alarak yapm\u0131\u015ft\u0131k. 2017 y\u0131l\u0131nda hayvanlar\u0131m\u0131z\u0131 getirdik, bu y\u0131l 3. y\u0131l\u0131m\u0131z ve gayet memnunuz. \u0130\u015fletmemizde d\u00fczg\u00fcn bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ediyor. Kendi arazilerimizden toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnleri y\u00fczde 70 \u00fcr\u00fcnleri \u00e7\u0131kart\u0131yoruz. Bu \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z s\u00fcr\u00fcyor.,Buraya 90 hayvanla ba\u015flad\u0131k, \u015fu an yakla\u015f\u0131k 200 hayvan\u0131m\u0131z var. Y\u0131lda da 70-80 hayvan sat\u0131yoruz. Y\u0131ll\u0131k kazanc\u0131m\u0131z 600 bin TL kadar. Bu i\u015f bizim baba mesle\u011fimiz, buras\u0131 daha te\u015fkilatl\u0131 burada teknolojiden yararlanabiliyoruz. Daha az i\u015f\u00e7iyle daha \u00e7ok i\u015f yapabiliyoruz. Biz buray\u0131 3 ki\u015fi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rabiliyoruz. O d\u00f6nemde 2 milyon 300 bin TL\u2019lik b\u00fct\u00e7eyle tesisimizi kurduk. TKDK\u2019dan 1 milyon 700 bin TL destek ald\u0131k. Yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 60 hibe ald\u0131k" diye konu\u015ftu.,\u00c7iftlikte bulunan 90 inekten g\u00fcnl\u00fck 2 bin litre s\u00fctle ayl\u0131k 100 bin TL gelir elde etti\u011fini belirten \u015eahin, \u201cBu i\u015fi ger\u00e7ekten bilen ki\u015filer ise bu i\u015fi yapmalar\u0131n\u0131 tavsiye ediyorum ama bu i\u015fi d\u00f6rt d\u00f6rtl\u00fck yapmalar\u0131 laz\u0131m. D\u0131\u015far\u0131dan gelmeyle bu i\u015f olmuyor. Biz ailemiz ile bu i\u015fi yap\u0131yoruz. Projede 248 hayvan kapasitemiz var, \u015fu an yakla\u015f\u0131k 200 hayvan\u0131m\u0131z var. Avrupa\u2019n\u0131n bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde bu kadar teknolojik i\u015fletmeler yok. \u00c7evremizde pek olmaz diyen olmad\u0131 ama biz bu i\u015fi azimle yapt\u0131k. 90 hayan sa\u011f\u0131yoruz ve g\u00fcnl\u00fck 2 ton s\u00fct sat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131yoruz. Kazanc\u0131m\u0131z ayda 100 bin liran\u0131n \u00fczerinde s\u00fct paras\u0131 al\u0131yoruz. Bu i\u015fletme s\u00fct paras\u0131yla kendisini d\u00f6nd\u00fcrebiliyor. 4-5 y\u0131lda i\u015fletmemize harcad\u0131\u011f\u0131m\u0131z paray\u0131 \u00e7\u0131kartabiliyoruz\u201d dedi.,TKDK Sivas \u0130l Koordinat\u00f6r\u00fc Muhammed Ali Gen\u00e7, il genelinde destekledikleri 900 projeyle 2 bin ki\u015fiye istihdam sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cTar\u0131m ve K\u0131rsal Kalk\u0131nmay\u0131 Destekleme Kurumu Avrupa Birli\u011fi\u2019nin ve T\u00fcrkiye\u2019nin e\u015f finansman\u0131yla birlikte \u00f6zellikle hayvanc\u0131l\u0131k alan\u0131nda, t\u0131bbi aromatik bitki, s\u00fct i\u015fleme tesisleri gibi bir\u00e7ok alanda destek veriyor. Bu g\u00fcn i\u00e7inde yer ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u015fletme bir s\u00fct i\u015fletmesi. ,90 ba\u015fl\u0131k bir i\u015fletme, danas\u0131, d\u00fcvesi ile birlikte 200\u2019\u00fc ge\u00e7en hayvan var. Rabbime \u015f\u00fck\u00fcrler olsun buras\u0131 da tam kapasitede \u00e7al\u0131\u015fan, verdi\u011fimiz hibenin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz i\u015fletmelerden bir tanesi. TKDK Sivas il koordinat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc olarak \u015fu ana kadar Sivas\u2019ta 400 milyon TL\u2019nin \u00fczerinde bir yat\u0131r\u0131m yapt\u0131rd\u0131k. 200 milyon TL\u2019nin \u00fczerinde de hibe \u00f6dedik. Di\u011f