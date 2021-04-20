Sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131nda kampanyaya destek veren herkese te\u015fekk\u00fcr eden muhtar H\u00fcseyin G\u00fcr, "K\u00f6y\u00fcm\u00fczde bulunan bir ihtiya\u00e7l\u0131 ailemizin yeni evini yapt\u0131k ve ikinci ailemizin ev yap\u0131m\u0131na ba\u015fl\u0131yoruz in\u015fallah. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz halk\u0131na kenetlenmenin bir olman\u0131n nas\u0131l g\u00fczel eserler \u00fcretebilece\u011fini g\u00f6sterdikleri i\u00e7in camilerimiz derneklerine, Yenita\u015fk\u00f6pr\u00fc Sosyal Yard\u0131mla\u015fma Derne\u011fimize, muhtarl\u0131k heyetimize, k\u00f6y\u00fcm\u00fcz okullar\u0131 \u00f6\u011fretmenlerine, g\u00f6sterdikleri \u00fcst\u00fcn \u00e7abalar\u0131 i\u00e7in \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Kampanya kapsam\u0131nda bir araya gelen vatanda\u015flar, seferber olarak k\u00f6ylerinde ya\u015fayan ve yard\u0131ma muhta\u00e7 olan bir ailenin ya\u015fanmaz haldeki evini y\u0131kt\u0131. Ard\u0131ndan el birli\u011fiyle araziye yeni ba\u015ftan ev yapt\u0131lar. Mutfak dolaplar\u0131ndan, du\u015fa kabinlerine kadar evin b\u00fct\u00fcn tefri\u015fat\u0131n\u0131 da yapan k\u00f6yl\u00fcler, ailenin mutlulu\u011funa vesile oldu. \r\n,K\u00f6yl\u00fcler, kampanya kapsam\u0131nda k\u00f6yde ya\u015fayan bir ba\u015fka yard\u0131ma muhta\u00e7 ailenin de eski evini yeniden yapacak.,.,D\u00fczce Yenita\u015fk\u00f6pr\u00fc K\u00f6y\u00fc'nde muhtar \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde ba\u015flat\u0131lan yard\u0131m kampanyas\u0131 kapsam\u0131nda, yard\u0131ma muhta\u00e7 ailelerin evleri onar\u0131ld\u0131.