Köylerden geriye sadece cami minareleri kaldı

Kars\u2019ta son g\u00fcnlerde etkili olan ya\u011f\u0131\u015flar, Kars Baraj\u0131\u2019n\u0131n h\u0131zla dolmas\u0131na neden oldu. Baraj G\u00f6l\u00fc i\u00e7erisinde bulunan ve daha \u00f6nce sahipleri taraf\u0131ndan bo\u015falt\u0131lan evler ile k\u00f6yl\u00fclerin ibadet i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131 camiler de suya g\u00f6m\u00fcld\u00fc. ,K\u00f6y camisinin sular alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden vatanda\u015flar, \u201cBo\u011fazk\u00f6y camisinin, eskiden ibadet edilen, kar\u015f\u0131s\u0131nda ilkokulunun bulundu\u011fu buradaki \u00e7ocuklar\u0131n e\u011fitim \u00f6\u011fretim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc okul ve cami tamamen sular alt\u0131nda kald\u0131. ,\u00d6te yandan baharla birlikte Kars Baraj\u0131\u2019n\u0131n kapaklar\u0131n yeniden kapat\u0131larak su tutmaya ba\u015flamas\u0131, ya\u011fmur ve eriyen kar sular\u0131 sebebiyle baraj g\u00f6l\u00fcn\u00fcn debisi h\u0131zla y\u00fckseldi. Baraj g\u00f6l\u00fcnde bulunan Bo\u011fazk\u00f6y ve \u00c7am\u00e7avu\u015f k\u00f6yleri ise yeniden suya g\u00f6m\u00fcld\u00fc. K\u00f6ylerden geriye sadece cami minareleri kald\u0131.,K\u00f6y biraz ileriye ta\u015f\u0131nd\u0131. Daha \u00f6nce camide k\u00f6y sakinleri Cuma namazlar\u0131n\u0131 k\u0131lard\u0131, vakit namazlar\u0131m\u0131z\u0131 k\u0131lard\u0131k. \u015eimdi bak\u0131yorum da sular alt\u0131nda kalm\u0131\u015f, h\u00fcz\u00fcnl\u00fc bir olay, ge\u00e7mi\u015fimizi hat\u0131rl\u0131yorum. Camiye gelip ara s\u0131ra bak\u0131yorum\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Su seviyesinin h\u0131zla y\u00fckselmesiyle birlikte cami ve okul suya g\u00f6m\u00fcl\u00fcrken, su y\u00fczeyinde kalan cami minareleri ise kameralara yans\u0131d\u0131.,Kars'ta, 47 bin 578 hektar tar\u0131m arazisini sulayacak Kars Baraj\u0131\u2019n\u0131n yeniden su tutmas\u0131yla birlikte sular alt\u0131nda kalan Bo\u011fazk\u00f6y ve \u00c7am\u00e7avu\u015f k\u00f6ylerinden geriye sadece cami minareleri kald\u0131.