Köylerden geriye sadece cami minareleri kaldı

Kars'ta, 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulayacak Kars Barajı’nın yeniden su tutmasıyla birlikte sular altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köylerinden geriye sadece cami minareleri kaldı.