Köylü kadınlar ekmek yapıp satarak cami yaptırıyor

K\u00f6ylerindeki caminin yar\u0131m kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren k\u00f6y\u00fcn kad\u0131nlar\u0131 kollar\u0131 s\u0131vayarak k\u00f6y f\u0131r\u0131n\u0131nda ekmek yapmaya ba\u015flad\u0131.,Sipari\u015fe g\u00f6re k\u00f6y f\u0131r\u0131n\u0131nda haftada iki g\u00fcn ekmek yapan kad\u0131nlar bu ekmekleri sat\u0131lmak \u00fczere Bursa \u015fehir merkezine g\u00f6nderiyor.,Cami yap\u0131m\u0131 i\u00e7in yap\u0131lan ekmekler farkl\u0131 noktalarda tanesi 10 liradan sat\u0131l\u0131yor. Haftada ekmekten 2 bin lira kazanan kad\u0131nlar bu paran\u0131n tamam\u0131n\u0131 camiye ba\u011f\u0131\u015fl\u0131yor. Yap\u0131lan ekmeklerin ununu ise hay\u0131rseverler al\u0131yor. K\u00f6yl\u00fc kad\u0131nlar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 ekmeklere ne kadar \u00e7ok m\u00fc\u015fteri \u00e7\u0131karsa k\u00f6y\u00fcn camii o kadar k\u0131sa s\u00fcrede bitmi\u015f olacak.,Orhaneli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ba\u015fk\u00f6y'de 4 ay \u00f6nce yap\u0131m\u0131na ba\u015flanan caminin kaba in\u015faat\u0131 bitti. K\u00f6yl\u00fclerin toplad\u0131\u011f\u0131 para bitince cami in\u015faat\u0131 yar\u0131m kald\u0131.,"Muhtar\u0131m\u0131za dan\u0131\u015ft\u0131k o da destek verdi. Ekmeklerin unlar\u0131n\u0131 hay\u0131rseverler al\u0131yor, biz de k\u00f6y\u00fcn f\u0131r\u0131n\u0131nda k\u00f6y\u00fcn kad\u0131nlar\u0131 olarak ekmek pi\u015firiyoruz. Bu ekmekler Bursa'da sat\u0131l\u0131yor. Daha \u00e7ok talep olursa daha \u00e7ok sat\u0131p camiyi k\u0131sa s\u00fcrede bitiririz" dedi.,Eski camilerinin cemaate yetmedi\u011fi i\u00e7in yeni cami yapt\u0131rmaya karar verdiklerini belirten Ba\u015fk\u00f6y Muhtar\u0131 Hasan Acar, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcze yeni cami yapmak i\u00e7in 4 ay \u00f6nce in\u015faat ba\u015flad\u0131k. Buraya kadar getirdik. Cami yap\u0131m\u0131nda maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar \u00e7ekiyoruz. Hay\u0131rseverlerin yard\u0131m\u0131n\u0131 bekliyoruz. Camiyi k\u0131sa s\u00fcrede bitirmek i\u00e7in k\u00f6yde herkes gayretli. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn kad\u0131nlar\u0131 ise toplan\u0131p haftada iki g\u00fcn ekmek yap\u0131yor. Yapt\u0131klar\u0131 bu ekmekler Bursa'da sat\u0131l\u0131yor." ,K\u00f6ylerinde yap\u0131lan caminin k\u0131sa s\u00fcrede bitmesi i\u00e7in ekmek yapmaya karar verdiklerini ifade eden Ba\u015fk\u00f6y kad\u0131nlar\u0131, "K\u00f6y\u00fcm\u00fczde 4 ay \u00f6nce yeni cami in\u015faat\u0131m\u0131z ba\u015flad\u0131. Cami bitmeyince biz de nas\u0131l katk\u0131 sunar\u0131z diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken akl\u0131m\u0131za ekmek yap\u0131p satmak fikri geldi.","Paralar\u0131 ise cami yap\u0131m\u0131na veriliyor. Ne kadar \u00e7ok ekmek sipari\u015fi al\u0131rsak camiyi o kadar k\u0131sa s\u00fcrede bitiririz, \u015fu an haftada iki g\u00fcn ekmek yap\u0131p sat\u0131yoruz. \u00d6zel sipari\u015f olursa yap\u0131p teslim ediyoruz. Haftada 2 bin liral\u0131k ekmek satmaktay\u0131z. Ekmeklerin tanesi 10 liradan sat\u0131l\u0131yor. Camimiz i\u00e7in yard\u0131m etmek isteyen hay\u0131rseverlerin yard\u0131m\u0131 bekliyoruz" \u015feklinde konu\u015ftu.