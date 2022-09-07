Köylüler korkudan uyuyamıyordu! Yer altından gelen sesler AFAD ekiplerini harekete geçirdi

,.,..,AFAD \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Cahit Akkoyun ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda, AFAD Deprem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan jeofizik y\u00fcksek m\u00fchendisi Kudret Tekin, jeoloji y\u00fcksek m\u00fchendisleri Turgay Kuru ve Ayta\u00e7 Apak ile AFAD \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 jeoloji m\u00fchendislerinden olu\u015fan ekip, k\u00f6yde incelemede bulundu.\r\n,Ekiplerin, yer alt\u0131ndan ses geldi\u011fini bildiren Tillo il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Akyayla k\u00f6y\u00fcnde de incelemede bulunaca\u011f\u0131 bildirildi.,K\u00f6y\u00fcn farkl\u0131 noktalar\u0131nda 48 kanall\u0131 sismik cihazla \u00f6l\u00e7\u00fc alan ekipler, yer alt\u0131n\u0131n 100 metre derinli\u011fine kadar zemin profilini tespit edecek.\r\n,K\u00f6y\u00fcn farkl\u0131 noktalar\u0131nda inceleme yapan ve k\u00f6y muhtar\u0131 Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, k\u00f6yde meydana gelebilecek depremin yan\u0131 s\u0131ra do\u011fal ve yapay sars\u0131nt\u0131lar\u0131n an\u0131nda AFAD'a bildirilmesi i\u00e7in ivme \u00f6l\u00e7er sistemi kurdu. B\u00f6lgedeki olas\u0131 sars\u0131nt\u0131lar kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edilecek.\r\n,Siirt'in Meydandere k\u00f6y\u00fcnde, vatanda\u015flar\u0131n korkulu r\u00fcyas\u0131 haline gelen sesler \u00fczerine AFAD harekete ge\u00e7ti. ,Yer alt\u0131ndan geldi\u011fi iddia edilen sesler i\u00e7in, b\u00f6lgeye kurulan ivme \u00f6l\u00e7er sistemiyle k\u00f6ydeki sars\u0131nt\u0131lar 24 saat takip edilecek.\r\n