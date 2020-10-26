Köylüye gelir kapısı oldu! Hane başına 20 bin TL gelir elde ediliyor

Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan orman k\u00f6yl\u00fcs\u00fcn\u00fcn ekonomisine katk\u0131da bulunmak amac\u0131yla gelir getirici t\u00fcr a\u011fa\u00e7land\u0131rma projeleri yap\u0131l\u0131yor. Devlet ormanlar\u0131nda badem, ceviz ve kestane gibi fidanlar dikilerek orman k\u00f6yl\u00fcs\u00fcn\u00fcn kullan\u0131m\u0131na sunuluyor. Bu projelerden biri olan \u0130zmir\u2019in \u00d6demi\u015f il\u00e7esi Hamamk\u00f6y yak\u0131nlar\u0131ndaki ormanl\u0131k alana 5 y\u0131l \u00f6nce dikilen kestane a\u011fa\u00e7lar\u0131ndan hasat yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u0130zmir Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Zafer Derince de bir orman k\u00f6y\u00fc olan Hamamk\u00f6y\u2019e gelerek k\u00f6yl\u00fclerle birlikte kestane hasad\u0131 yapt\u0131. A\u011fa\u00e7lar\u0131n hen\u00fcz 5 y\u0131ll\u0131k olmas\u0131na ra\u011fmen y\u0131ll\u0131k 20 bin TL gelir elde etmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen orman k\u00f6yl\u00fcleri, Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Dr. Bekir Pakdemirli ba\u015fta olmak \u00fczere Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ve \u0130zmir Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne destekleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr etti.,\u0130zmir\u2019in \u00d6demi\u015f il\u00e7esi Beyda\u011f b\u00f6lgesi ormanlar\u0131nda yeti\u015fen kestane a\u011fa\u00e7lar\u0131, orman k\u00f6yl\u00fcs\u00fcn\u00fcn y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor, k\u00f6yden kente g\u00f6\u00e7\u00fc durduruyor.,K\u00f6ylerinin engebeli, da\u011fl\u0131k bir arazi konumunda bulunmas\u0131ndan dolay\u0131 tar\u0131m yapman\u0131n zor ve maliyetli oldu\u011funu s\u00f6yleyen Hamamk\u00f6y Muhtar\u0131 Mehmet Gelen, ge\u00e7im \u015fartlar\u0131n\u0131n zorlu\u011fundan dolay\u0131 k\u00f6yden \u015fehre g\u00f6\u00e7 verdiklerini, ancak orman te\u015fkilat\u0131n\u0131n orman alanlar\u0131na diktikleri kestane a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131 k\u00f6yl\u00fcn\u00fcn kullan\u0131m\u0131na tahsis etmesiyle bir anda talihlerinin d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. Muhtar Mehmet Gelen, bu projeden 80 hanenin faydaland\u0131\u011f\u0131n\u0131, geri kalan 80 hanenin daha faydalanabilmesi i\u00e7in Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kestane a\u011fa\u00e7land\u0131rmas\u0131n\u0131 art\u0131rmas\u0131n\u0131 beklediklerini s\u00f6zlerine ekledi.,Ortalama 20 bin TL gelir getirisi\r\n\r\nKestane sahalar\u0131n\u0131 gezen orman k\u00f6yl\u00fcleri ile birlikte kestane hasad\u0131 yapan \u0130zmir Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Zafer Derince, orman varl\u0131klar\u0131n\u0131 koruyan ve geli\u015ftirilmesi i\u00e7in m\u00fccadele eden Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn bir yandan da 7 milyon orman k\u00f6yl\u00fcs\u00fcn\u00fcn ekonomik olarak kalk\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in bu t\u00fcr projeleri de hayata ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6yledi. ,K\u00f6yden kente g\u00f6\u00e7\u00fcn \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek, orman k\u00f6yl\u00fcs\u00fcn\u00fc yerinde kalk\u0131nd\u0131rmak amac\u0131yla Hamamk\u00f6y\u2019de 'Gelir Getirici T\u00fcr A\u011fa\u00e7land\u0131rma Projesi'ni hayata ge\u00e7irdiklerini, 80 aileye 60\u2019ar adet kestane a\u011fac\u0131 tahsis ettiklerini, orman k\u00f6yl\u00fcs\u00fcn\u00fcn bu a\u011fa\u00e7lara sahip \u00e7\u0131karak bak\u0131m\u0131n\u0131 itinayla yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Zafer Derince, \u015fimdi de meyvelerini toplamaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131, kestanelerin m\u00fc\u015fterilerinin haz\u0131r oldu\u011funu ve her aileye ortalama 20 bin TL gelir getirisi oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi. (\u0130HA)