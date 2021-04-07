Köyün gelini her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı

Kad\u0131n dayan\u0131\u015fmas\u0131 ile birlikte muhtarlar\u0131na her zaman destek verdiklerini ifade eden Serap Tayl\u0131, \u201cMuhtar han\u0131m g\u00f6reve ba\u015flad\u0131\u011f\u0131ndan beri bir\u00e7ok hizmet yapt\u0131 ve devam\u0131n\u0131 da istiyoruz. \u0130nternetimizi getirdi, telefon verici sorununu \u00e7\u00f6zd\u00fc. \u015euanda da g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz gibi kilit ta\u015f\u0131 parkemizi yapt\u0131. Bir\u00e7ok hizmet yapt\u0131, devam\u0131n\u0131 da istiyoruz. Bizim k\u00f6yde kad\u0131n dayan\u0131\u015fmas\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in muhtar\u0131m\u0131z\u0131 se\u00e7tik. Erkekler de kesinlikle kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yorlar e\u011fer kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kan olsayd\u0131 bu kad\u0131nlar\u0131n hi\u00e7 biri bug\u00fcn burada olmazd\u0131. Sa\u011f olsunlar hep destek\u00e7iler\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Muhtar aday\u0131 oldu\u011funda k\u00f6yl\u00fclerin yapamaz dediklerini yaparak herkesin g\u00fcvenini kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Demirpolat, \u201cB\u00f6yle g\u00fczel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z var. K\u00f6y\u00fcn kad\u0131nlar\u0131 da arkamdalar, destek veriyorlar. Kad\u0131n oldu\u011fum i\u00e7in ba\u015far\u0131r m\u0131 ba\u015farmaz m\u0131 diye baya\u011f\u0131 bir tedirginlikler oldu. Ama \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr y\u00fcz\u00fcm\u00fcz\u00fcn ak\u0131yla g\u00f6t\u00fcr\u00fcyoruz ve onlar da \u00e7ok memnun. Biz k\u00f6y olarak \u00e7ok g\u00fczel \u00f6nlemler ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in k\u00f6y\u00fcm\u00fczde hi\u00e7bir vir\u00fcs olay\u0131 g\u00f6z\u00fckmedi. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr hi\u00e7bir hastam\u0131z olmad\u0131. Giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 kontrol alt\u0131na ald\u0131k ve yabanc\u0131lar\u0131 alm\u0131yoruz. Bu d\u00f6nemde hi\u00e7 kimse hasta olmad\u0131\u201d dedi.,Kad\u0131nlar\u0131n yapt\u0131klar\u0131n\u0131 takdir ettiklerini dile getiren \u00d6mer Faruk G\u00fcler de, \u201cMuhtar\u0131m\u0131z buraya adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koydu\u011fu zaman herkes diyordu ki, kad\u0131n ba\u015f\u0131na ne yapabilir. Bunlar\u0131 yapaca\u011f\u0131na kimse inanm\u0131yordu ama g\u00f6r\u00fcyoruz ki hepimizi yan\u0131ltt\u0131. Kilit parke d\u00f6\u015fedi, \u015febeke \u00e7ekti. Allah, raz\u0131 olsun. Erkekler olarak da takdir ediyor, ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131n devam\u0131n\u0131 diliyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,Merkeze 20 kilometre uzakl\u0131ktaki Beydal\u0131 k\u00f6y\u00fcne 2019 mahalli se\u00e7imlerde aday olan 2 \u00e7ocuk annesi 50 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fclizar Demirpolat 179 se\u00e7menin 92'sinin oyuyla muhtar se\u00e7ildi. ,Gelin olarak geldi\u011fi 40 haneli k\u00f6yde 30 y\u0131ll\u0131k muhtar\u0131 deviren Demirpolat, se\u00e7im vaatlerini bir bir hayata ge\u00e7irmeye ba\u015flad\u0131. K\u00f6yde internet ve \u015febeke sorununu \u00e7\u00f6zen Demirpolat, kendi deyimiyle \u2018kad\u0131n dayan\u0131\u015fmas\u0131\u2019 ile kad\u0131nlarla el ele vererek k\u00f6y\u00fcn sorunlar\u0131na e\u011filiyor. ,Muhtar olduktan hemen sonra \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren G\u00fclizar Demirpolat, \u201cBen muhtar oldu\u011fumda, se\u00e7ildi\u011fimde k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn bir \u00e7ok sorunu vard\u0131. Yollar\u0131m\u0131z \u00e7ok bozuktu g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00fczere k\u00f6y\u00fcn kad\u0131nlar\u0131yla birlikte el birli\u011fiyle \u00e7al\u0131\u015fmalara kat\u0131l\u0131yoruz. K\u00f6y\u00fcm\u00fcze parke ta\u015f d\u00f6\u015feniyor. \u0130nternetimiz yoktu, onu getirdik. Telefonlar\u0131m\u0131z \u00e7ekmiyordu, g\u00fc\u00e7lendirici anten koyduk. Bir\u00e7ok projemiz var ve in\u015fallah bunlar\u0131 da yapaca\u011f\u0131z. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z i\u00e7in park yeri haz\u0131r ve \u00e7ocuk park\u0131 gelecek. K\u00f6ydeki erkekler destek\u00e7imiz. Yollar\u0131m\u0131z da \u00e7ok g\u00fczel oldu. K\u00f6y i\u00e7i parke ta\u015f oluyor\u201d dedi.,65 ya\u015f\u0131ndaki Y\u00fcksel Zonklu ise, \u201cMuhtar\u0131m\u0131z \u015fimdilik iyi, her i\u015fi yap\u0131yor. Yollar\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131r\u0131yor, internet geldi. \u015eu anda el birli\u011fiyle parke d\u00f6\u015f\u00fcyoruz. G\u00fclizar han\u0131m, kimseyi k\u00f6ye alm\u0131yor. Bizim k\u00f6ye ne hastal\u0131k geldi ne de vir\u00fcs. Hepimiz \u00e7ok iyiyiz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Kad\u0131nlarla birlikte k\u00f6y\u00fcn i\u00e7indeki yollar\u0131 ve sokaklar\u0131 kilit parke ta\u015f\u0131yla d\u00f6\u015feyerek g\u00fczelle\u015ftiren Demirpolat, kendisine \u2018kad\u0131n ba\u015f\u0131na ne yapabilir\u2019 s\u00f6zlerini sarf eden erkeklerden bile takdir topluyor. Ayr\u0131ca, Covid-19 salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 k\u00f6ylerine yabanc\u0131 giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 yasaklad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Muhtar Demirpolat, \u015fimdiye kadar hi\u00e7bir vakaya rastlamad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti.