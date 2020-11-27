Köyün yarısı koronaya yakalandı, kimse vefat etmedi

Koronavir\u00fcsten k\u00f6ylerinde \u00f6l\u00fcm olmamas\u0131n\u0131 temiz hava ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenmeye bor\u00e7lu olduklar\u0131n\u0131 ifade eden \u0130shaklar k\u00f6y\u00fc sakinleri, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz koronavir\u00fcs vak'alar\u0131n\u0131n \u00e7ok olmas\u0131ndan dolay\u0131 karantinaya al\u0131nd\u0131. K\u00f6ydeki \u00e7ok ki\u015fide koronavir\u00fcs tespit edildi. Hasta olanlar\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011fu ya\u015fl\u0131lar. Bunlar tedavi olup hepsi sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu.,Harmanc\u0131k il\u00e7esinin \u0130shaklar k\u00f6y\u00fcnde aylar \u00f6nce koronavir\u00fcs vak'as\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Ekserisi ya\u015fl\u0131lardan olu\u015fan k\u00f6yde \u00e7ok ki\u015fi koranavir\u00fcse yakaland\u0131. Vakalar art\u0131nca k\u00f6y karantina alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Bursa'da aylar \u00f6nce koronavir\u00fcsten dolay\u0131 karantinaya al\u0131nan k\u00f6yde \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f vir\u00fcse yakaland\u0131, \u00e7o\u011fu ya\u015fl\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen kimse vefat etmedi., Vir\u00fcsten dolay\u0131 kimse hayat\u0131n\u0131 kaybetmedi. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn havas\u0131 temiz, sular\u0131 g\u00fczel, yedi\u011fimiz \u00fcr\u00fcnleri de kendimiz yeti\u015ftiriyoruz. B\u00f6yle olunca \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr vir\u00fcsten kimse hayat\u0131n\u0131 kaybetmedi. Korona olduk, ama tedavi de olduk, \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr iyile\u015ftik. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde korona bitti ve karantina kalkt\u0131, \u015fimdi sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u015fekilde hayat\u0131m\u0131za devam ediyoruz" dedi.,Muhtar\u0131 Emre Oru\u00e7, "K\u00f6y\u00fcm\u00fczdeki vatanda\u015flar\u0131n yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131 koronavir\u00fcse yakaland\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 k\u00f6y\u00fcm\u00fcz uzun s\u00fcre karantina alt\u0131nda kald\u0131. Koronavir\u00fcse yakalanan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n yar\u0131s\u0131 65 ya\u015f ve \u00fczeriydi. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr 65 ya\u015f ve \u00fczeri hastalar\u0131m\u0131z olmas\u0131na ve hastanede de yatan hastalar\u0131m\u0131z olmas\u0131na ra\u011fmen k\u00f6y\u00fcm\u00fczde koronavir\u00fcsten kimse \u00f6lmedi. ,Biz bunu do\u011fal beslenmeye ba\u011fl\u0131yoruz. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde oksijen oran\u0131 y\u00fcksek. \u015eu an mahallemizde bir tane bile pozitif vatanda\u015f\u0131m\u0131z kalmad\u0131" \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA), Koronavir\u00fcse yakalananlar\u0131n iyile\u015fmesi sonucu k\u00f6ydeki karantina kald\u0131r\u0131rken, k\u00f6ydeki herkes sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fant\u0131s\u0131na devam ediyor., B\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 ya\u015fl\u0131lardan olu\u015fan k\u00f6yl\u00fclerden kimse koronavir\u00fcsten dolay\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetmedi. Ormanlar\u0131n i\u00e7inde bulunan ve oksijen deposu olan k\u00f6yde, k\u00f6yl\u00fcler t\u00fckettikleri her \u015feyi kendileri yeti\u015ftirip organik olarak besleniyor.