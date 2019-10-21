Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

\u00c7al\u0131c\u0131 k\u00f6y\u00fcnde do\u011fup b\u00fcy\u00fcyen Hatice Kurt ismindeki kad\u0131n, koyun y\u00fcn\u00fcn\u00fc ekmek kap\u0131s\u0131na \u00e7evirdi. Kurt, evine katk\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla geleneksel y\u00f6ntemlerle koyun y\u00fcn\u00fcnden tamam\u0131 el yap\u0131m\u0131 olan \u015fal \u00f6rerek hamam kesesi \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131. ,Yap\u0131m\u0131 zahmetli olan ve bir\u00e7ok i\u015flemden ge\u00e7en hamam kesesinin 12 kula\u00e7l\u0131k \u015fal yap\u0131m\u0131 ise yakla\u015f\u0131k 15 g\u00fcn s\u00fcr\u00fcyor. Zorlu bir \u00f6rme i\u015fleminden sonra el edilen \u015fal, daha sonra birka\u00e7 i\u015flemden ge\u00e7erek hamam kesesi haline geliyor. Kurt, \u00fcretti\u011fi keseleri T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok ilin de bulunan hamamlara g\u00f6nderiyor. \u0130stanbul, Afyon, Tokat ve Mersin gibi ilerde bulunan hamamlara g\u00f6nderen Kurt, keselerin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan da v\u00fccuttaki g\u00f6zenekleri a\u00e7arak \u00f6l\u00fc derileri att\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc. ,Yakla\u015f\u0131k 25 y\u0131ld\u0131r hamam kesesi \u00fcreten Kurt, m\u00fc\u015fterileri aras\u0131nda l\u00fcks oteller ilk s\u0131rada yer al\u0131yor. \u00d6te yandan Sivas Olgunla\u015fma Enstit\u00fcs\u00fc M\u00fcd\u00fcr\u00fc Aysel \u015eenlen koordinesinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fma ile \u015fal dokuma tekni\u011fi bilimsel olarak incelenecek ve kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nacak.,Kurt, k\u0131ldan resmen duvar \u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade ederek, \u201cBen burada \u015fal dokuyorum. Bu k\u0131sa 12 kula\u00e7l\u0131k. 12 kulac\u0131 biz 3-4 saatte haz\u0131rlad\u0131k. Bunun daha uzunu olursa 20 kilometre yol y\u00fcr\u00fcm\u00fc\u015f gibi oluyorum. Bunu 15 g\u00fcnden \u00f6nce bitiremiyorum. T\u00fcrkiye'nin bir \u00e7ok yerine g\u00f6nderiyorum. Afyon, Mersin, \u0130stanbul, Tokat, Sivas nereden isterlerse g\u00f6nderiyorum. Ama daha \u00e7ok Afyon'a gidiyor. Tarihi hamam \u00e7ok oldu\u011fundan san\u0131r\u0131m. Tamam\u0131 el eme\u011fi.Bunun \u00e7ok masraf\u0131 yok. Az bir boya paras\u0131 var, az da d\u0131\u015f ipi y\u00fcn paras\u0131 var. \u00d6nceden koyunumuz vard\u0131 y\u00fcn alm\u0131yorduk ama \u015fimdi yok al\u0131yorum. Bu \u015fal\u0131n masraf\u0131 250 liraya \u00e7\u0131kmaz ama tamam\u0131 el eme\u011fi g\u00f6z nuru. K\u0131ldan resmen duvar \u00f6r\u00fcyorum. Yapan yok. Daha \u00f6nce \u00e7ok vard\u0131. Her evde vard\u0131. Harmanlar \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcrd\u00fc b\u00f6yle 5-6 tane \u015fal olurdu bir harmanda. \u015euan bir tek benim. K\u00f6yler g\u00f6\u00e7 verdi\u011fi i\u00e7in kimse yok. 20-25 y\u0131ld\u0131r yap\u0131yorum. Daha \u00f6ncesi de var tabi\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Sivas\u2019\u0131n Do\u011fan\u015far il\u00e7esi \u00c7al\u0131c\u0131 k\u00f6y\u00fcnde bir kad\u0131n koyun y\u00fcn\u00fcnden \u00fcretti\u011fi, tamamen el yap\u0131m\u0131 olan hamam keselerini T\u00fcrkiye'nin bir\u00e7ok ilinde bulunan l\u00fcks otellere g\u00f6nderiyor.,Kurt, \u00fcretti\u011fi hamam kesesinin \u00f6l\u00fc derileri att\u0131rd\u0131\u011f\u0131, v\u00fccuttaki g\u00f6zenekleri a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrerek, \u201cBu kese oldu\u011fu i\u00e7in hamamlardan m\u00fc\u015fteri istiyor. Buna al\u0131\u015fan bunsuz duramaz. \u0130ki \u00fc\u00e7 haftada bir kese yap\u0131lamas\u0131 gerekiyor. \u00d6l\u00fc derileri att\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, v\u00fccuttaki g\u00f6zenekleri a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in o y\u00fczden kese yap\u0131lamas\u0131n\u0131 istiyorlar. Fabrikasyonunu da yapt\u0131lar ama o kar\u0131\u015f\u0131k. Yar\u0131 yar\u0131ya naylon, polyester. Bunu tutmuyor. Gelip fabrikay\u0131 yapt\u0131ran ki\u015fi benden bunun numunesini ald\u0131. \u00d6rnek olarak yurt d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. \u0130talya\u2019ya ve daha ba\u015fka \u00fclkelere g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Tan\u0131t\u0131m olarak benimkini g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Ama kendi mal\u0131n\u0131 satt\u0131. Benden alan daha \u00e7ok hamamc\u0131 m\u00fc\u015fteriler\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Sivas Olgunla\u015fma Enstit\u00fcs\u00fc M\u00fcd\u00fcr\u00fc Aysel \u015eenlen ise \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi. \u015eenlen, \u201cSivas Olgunla\u015fma Enstit\u00fcs\u00fc olarak alan ara\u015ft\u0131rmalar\u0131m\u0131zda Hatice han\u0131mla \u00c7al\u0131ca k\u00f6y\u00fcnde tan\u0131\u015ft\u0131k. Uzun s\u00fcrede sohbet ettik ve bu arada Hatice han\u0131m\u0131n geleneksel el sanatlar\u0131m\u0131z aras\u0131nda olan \u015eal dokuma \u00f6rnekleri yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kendisinden bilgi olarak ald\u0131k. Olgunla\u015fma enstit\u00fcs\u00fcn\u00fcn ama\u00e7lar\u0131 aras\u0131nda geleneksel el sanatlar\u0131m\u0131z\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131p kay\u0131t alt\u0131na almak, ar\u015fivlemek ve gelecek nesillere bunu do\u011fru bir \u015fekilde aktarmakt\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Kaynak: \u0130HA