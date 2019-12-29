Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı

Daha sonra bah\u00e7enin yan taraf\u0131ndan bulunan ormanl\u0131k alanda Ka\u015fka ile birlikte inceleme yapan site sakinleri, bir koyunun telef edilip yapraklar\u0131n alt\u0131na sakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. Bunun \u00fczerine site sakinleri barakan\u0131n bulundu\u011fu alana ve bah\u00e7enin d\u0131\u015f taraf\u0131ndaki ormanl\u0131k alana iki adet kamera yerle\u015ftirdi. ,Ertesi g\u00fcn kamera taraf\u0131ndan kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izleyen site sakinleri, bir ay\u0131n\u0131n \u00e7itlerin alt\u0131ndan ge\u00e7erek barakan\u0131n yan\u0131na geldi\u011fini g\u00f6rd\u00fc. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ay\u0131n\u0131n barakada bir \u015fey olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edince ormanl\u0131k alana gidip otlar\u0131n alt\u0131na saklad\u0131\u011f\u0131 koyunu yedi\u011fini g\u00f6ren vatanda\u015flar, b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131.,\u201cDedim ki galiba h\u0131rs\u0131z g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u201d\r\n3 koyununun telef olmas\u0131na \u00fcz\u00fclen Ka\u015fka, ay\u0131lar\u0131n a\u00e7 kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bundan dolay\u0131 yerle\u015fim alanlar\u0131na kadar indi\u011fini belirterek, \u201c3 tane koyunum vard\u0131, kul\u00fcbede besliyordum. Bir sabah uyand\u0131\u011f\u0131mda koyunlardan birisinin yok oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. Dedim ki galiba h\u0131rs\u0131z g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Ertesi g\u00fcn\u00fc kalkt\u0131\u011f\u0131mda 2 koyunum daha kaybolmu\u015f. ,Pikni\u011fe gitti\u011fimiz zaman m\u00fcmk\u00fcn olduk\u00e7a yiyeceklerimizi bir kenara b\u0131rakal\u0131m, hayvanlar yesin. \u0130leride bizim ya\u015fam alanlar\u0131m\u0131za gelmek zorunda kalmas\u0131n. Evlerimizi de ormanl\u0131k alanlara yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman bu hayvanlar yine bize zarar verecek., Bu hayvanlar\u0131n bize zarar vermemesi i\u00e7in duyarl\u0131 olmam\u0131z laz\u0131m\u201d dedi.\r\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ay\u0131n\u0131n bah\u00e7enin tel \u00e7itlerini kald\u0131rarak alt\u0131ndan i\u00e7eri girdi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. , Edinilen bilgilere g\u00f6re, mahallede bulunan bir sitede ya\u015fayan \u00d6zdemir Ka\u015fka, bah\u00e7enin bir k\u00f6\u015fesine yapt\u0131\u011f\u0131 barakada hobi ama\u00e7l\u0131 olarak besledi\u011fi 3 koyunun kayboldu\u011funu fark etti.,Olay, Ba\u015fiskele il\u00e7esi K\u0131l\u0131\u00e7arslan Mahallesi\u2019nde meydana geldi., Barakan\u0131n ah\u015faplar\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden Ka\u015fka, koyunlar\u0131n h\u0131rs\u0131zlar taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131nm\u0131\u015f olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc. ,Bah\u00e7eye giren ay\u0131 h\u0131zla barakan\u0131n yan\u0131na gidiyor. Bir s\u00fcre barakan\u0131n i\u00e7ine girmeye \u00e7al\u0131\u015fan ay\u0131, barakan\u0131n etraf\u0131n\u0131 kapatan ah\u015faplar\u0131 par\u00e7al\u0131yor. ,Daha sonra barakada yiyecek bir \u015fey olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren ay\u0131 ko\u015farak bah\u00e7eden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor. Ay\u0131 daha sonra ormanl\u0131k alana saklad\u0131\u011f\u0131 koyunu yiyor.,Bakt\u0131m orada bir koyun yenilmi\u015f, birisi de yapraklar\u0131n alt\u0131na saklanm\u0131\u015f. Daha sonra kul\u00fcbenin oldu\u011fu alana kamera yerle\u015ftirdik. Ertesi g\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere bakt\u0131k, gelip di\u011fer koyunu da yedi. Kalan\u0131n\u0131 al\u0131p s\u00fcr\u00fckleyerek g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.