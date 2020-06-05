Koyunları otlatırken patlamamış top mermisi görünce şoke oldu

"O mevkide 25 y\u0131l \u00f6nce askeri at\u0131\u015flar oluyordu. Muhtemelen o zamandan kalma bir top mermisi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz." ,Neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131ran \u00e7oban, solu\u011fu muhtarl\u0131kta ald\u0131. Kozy\u00f6r\u00fck Mahallesi Muhtar\u0131 Ahmet Ket, haberi duyar duymaz hemen jandarmaya bildirdi.\r\n\r\n,Kozy\u00f6r\u00fck Mahallesi Muhtar\u0131 Ahmet Ket, \u201c1 ay \u00f6nce de ayn\u0131 mevkide bir \u00e7ift\u00e7imiz, tarlas\u0131nda top mermisine rastlam\u0131\u015ft\u0131." ,"Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn de koyunlar\u0131 otlatan bir \u00e7oban bulmu\u015f. Ben de hemen jandarmaya haber verdim. Jandarma ekipleri de, g\u00fcvenlik \u00f6nlemi alarak, kontroll\u00fc bir \u015fekilde imha ettiler\u201d diye konu\u015ftu.,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine intikal eden Malkara \u0130l\u00e7e Jandarma ekiplerinin ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6nlem sonras\u0131 top mermisi, Tekirda\u011f \u0130l Jandarma PAM\u0130T ekibi taraf\u0131ndan kep\u00e7e ile a\u00e7\u0131lan \u00e7ukura konularak, f\u00fcnye ile patlat\u0131lmas\u0131 sonucu imha edildi.\r\n,Kozy\u00f6r\u00fck Mahallesi Karatepe mevki'inde merada koyunlar\u0131 otlatan bir \u00e7oban, otlar\u0131n aras\u0131nda 25 y\u0131ll\u0131k patlamam\u0131\u015f top mermisi g\u00f6r\u00fcnce \u015foke oldu. ,